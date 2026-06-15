Kevin Ortega protagonizó un curioso momento con el DT de Egipto en pleno Mundial: ¿qué pasó?

Ha comenzado el Mundial 2026 y todos los hinchas están emocionados con la participación de sus países. Sin embargo, quienes no están tan felices son nuestros compatriotas, ya que la selección peruana no logró clasificar al certamen internacional, aunque, de todas formas, ha tenido representación gracias al árbitro Kevin Ortega, quien protagonizó un particular momento durante el Bélgica vs. Egipto.

Resulta que el colegiado nacional, a quien vemos cada fin de semana en los partidos de Alianza Lima, Universitario, etc., ahora forma parte de la delegación elegida por la FIFA para estar presente en algunos compromisos de la Copa del Mundo. Por ello, fue cuarto árbitro del encuentro entre europeos y africanos por el Grupo G, que terminó igualado 1-1 a lo largo de los 90 minutos.

En ese sentido, durante los instantes finales hubo una jugada en el área belga en la que cayó un egipcio, por lo que el director técnico Hossam Hassan enloqueció en el banquillo de suplentes. En medio de esa molestia por el penal no cobrado, le habló a Kevin Ortega y le explicó cómo habían tomado a su futbolista los defensores de Bélgica, llegó a abrazar a nuestro compatriota y el momento quedó inmortalizado.

Kevin Ortega y el DT de Egipto.

Vale precisar que este fue el segundo duelo del árbitro peruano en el Mundial 2026 de la FIFA, ya que su primera aparición fue durante la victoria de Australia por 2-0 sobre Turquía. Tanto en este encuentro como en el Bélgica vs. Egipto, el juez nacional estuvo acompañado de Michael Orué, otro compatriota que ejerció el cargo de quinto referí.

Experiencia de Kevin Ortega

Kevin Ortega ha dirigido varios partidos y torneos importantes. Por ejemplo, al margen de la Liga 1, ha estado presente en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa América, el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo. Aparte de su participación en 2026, también formó parte de la delegación enviada al Mundial 2022.