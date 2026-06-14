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Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Argelia por debut de Messi en el Mundial 2026
Argentina vs Argelia, con Lionel Messi como protagonista, se enfrentan por la fecha 1 del Mundial 2026. Conoce dónde ver la transmisión del partido.
Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina se enfrentará a Argelia en su debut por el Mundial 2026, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo J. Este compromiso será vital para la Albiceleste en sus aspiraciones de lograr el bicampeonato al mando del DT Lionel Scaloni. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para seguir este encuentro.
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Canal confirmado para ver Argentina vs Argelia con Lionel Messi
La transmisión del partido entre Argentina vs Argelia con Lionel Messi contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de TyC Sports y Telefe en todo el territorio argentino. De igual manera, DirecTV Sports y Paramount Plus transmite el encuentro para el resto de Sudamérica.
Por su parte, si quieres ver el duelo EN VIVO ONLINE, estará disponible en las apps de streaming de DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
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¿Qué canal transmite partido de Argentina vs Argelia por Mundial 2026?
- Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.
- Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: CazéTV.
- Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu y Paramount Plus.
- Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
- Paraguay: GEN y Trece.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX.
- España: DAZN y Movistar Plus.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera.
¿Cuándo juega Argentina vs Argelia con Lionel Messi?
El duelo entre Argentina vs Argelia está programado para disputarse este martes 16 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Kansas City.
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