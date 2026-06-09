0

Próximo partido de Argentina vs Argelia: fecha, hora y canal por la fecha 1 del Mundial 2026

¡Se viene el debut de la Albiceleste! A continuación podrás revisar cuándo jugará Argentina ante Argelia por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026.

Gary Huaman
Argentina debutará en el Mundial 2026 ante la selección de Argelia.
Argentina debutará en el Mundial 2026 ante la selección de Argelia. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

La selección argentina goleó 3-0 a Islandia y quedó listo para debutar en el Mundial 2026. Con goles del ‘Colo’ Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, los albicelestes cerraron su participación en los amistosos de la fecha internacional FIFA y ahora deberán enfocarse en Argelia, su próximo rival por la competencia más grande de países.

Recordemos que Argentina integra el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Su primer encuentro será ante la selección de Riyad Mahrez, para después enfrentar a los austriacos y cerrará su participación con los jordanios.

Este jueves 11 de junio arrancará el Mundial 2026 en México y finalizará en Estados Unidos.

PUEDES VER: Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos

¿Cuándo juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Argelia por la fecha 1 del grupo J se jugará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿A qué hora juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El compromiso entre Argentina vs Argelia está pactado para que arranque a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

La transmisión del Argentina vs Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 estará a cargo de DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ para la región peruana. Mientras que en Argentina podrá verse a través de DSports, DGO, TyC Sports, Telefé, TV Pública, Paramount+ y Disney+.

Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

  • Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensas

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Cristian "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)*

Mediocampistas

  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Valentín "Colo" Barco (Racing de Estrasburgo)

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami) — ¡Jugando su sexto Mundial!
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Nico Paz (Como 1907)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • José Manuel "Flaco" López (Palmeiras)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Con gol de Lionel Messi: Argentina ganó 3-0 a Islandia y quedó listo para disputar el Mundial 2026

  2. Partidos de hoy, miércoles 10 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano