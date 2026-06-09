Próximo partido de Argentina vs Argelia: fecha, hora y canal por la fecha 1 del Mundial 2026

La selección argentina goleó 3-0 a Islandia y quedó listo para debutar en el Mundial 2026. Con goles del ‘Colo’ Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, los albicelestes cerraron su participación en los amistosos de la fecha internacional FIFA y ahora deberán enfocarse en Argelia, su próximo rival por la competencia más grande de países.

Recordemos que Argentina integra el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Su primer encuentro será ante la selección de Riyad Mahrez, para después enfrentar a los austriacos y cerrará su participación con los jordanios.

¿Cuándo juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Argelia por la fecha 1 del grupo J se jugará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿A qué hora juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El compromiso entre Argentina vs Argelia está pactado para que arranque a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

La transmisión del Argentina vs Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 estará a cargo de DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ para la región peruana. Mientras que en Argentina podrá verse a través de DSports, DGO, TyC Sports, Telefé, TV Pública, Paramount+ y Disney+.

Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensas

Gonzalo Montiel (River Plate)

(River Plate) Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Cristian "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur)

(Tottenham Hotspur) Lisandro Martínez (Manchester United)

(Manchester United) Nicolás Otamendi (Benfica)

(Benfica) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Facundo Medina (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)*

Mediocampistas

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

(Inter Miami) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Enzo Fernández (Chelsea)

(Chelsea) Leandro Paredes (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Giovani Lo Celso (Real Betis)

(Real Betis) Valentín "Colo" Barco (Racing de Estrasburgo)

Delanteros