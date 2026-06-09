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Próximo partido de Argentina vs Argelia: fecha, hora y canal por la fecha 1 del Mundial 2026
¡Se viene el debut de la Albiceleste! A continuación podrás revisar cuándo jugará Argentina ante Argelia por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026.
La selección argentina goleó 3-0 a Islandia y quedó listo para debutar en el Mundial 2026. Con goles del ‘Colo’ Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, los albicelestes cerraron su participación en los amistosos de la fecha internacional FIFA y ahora deberán enfocarse en Argelia, su próximo rival por la competencia más grande de países.
Recordemos que Argentina integra el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Su primer encuentro será ante la selección de Riyad Mahrez, para después enfrentar a los austriacos y cerrará su participación con los jordanios.
PUEDES VER: Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos
¿Cuándo juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs Argelia por la fecha 1 del grupo J se jugará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, Kansas City.
¿A qué hora juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?
El compromiso entre Argentina vs Argelia está pactado para que arranque a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina).
¿Dónde ver Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?
La transmisión del Argentina vs Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 estará a cargo de DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ para la región peruana. Mientras que en Argentina podrá verse a través de DSports, DGO, TyC Sports, Telefé, TV Pública, Paramount+ y Disney+.
Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensas
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Cristian "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Facundo Medina (Olympique de Marsella)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)*
Mediocampistas
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Valentín "Colo" Barco (Racing de Estrasburgo)
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami) — ¡Jugando su sexto Mundial!
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Nicolás González (Atlético de Madrid)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nico Paz (Como 1907)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- José Manuel "Flaco" López (Palmeiras)
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