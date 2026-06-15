¿A qué hora juega Argentina vs Argelia y en qué canal ver el debut de Messi en el Mundial 2026?

Este martes 16 de junio será un día importante para los países sudamericanos, pues otra selección de nuestro continente hará su debut en el Mundial 2026. La actual campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a Argelia en un encuentro correspondiente al Grupo J de la Copa del Mundo. Dicho compromiso también marcará el estreno del astro argentino Lionel Messi, quien comandará a su equipo con el objetivo de llegar a lo más alto del certamen y defender el título obtenido en la edición anterior.

¿A qué hora juega Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

Dicho encuentro está programado para seguirse desde las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países de Sudamérica.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Chile, Paraguay: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

La transmisión de este encuentro en suelo peruano estará a cargo de DirecTV. Además, tienes la opción de seguirlo vía streaming por la señal de DGO, Disney+ y Paramount+.

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+, mitelefe y Paramount+.

Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, ditu y Paramount+.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney+, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney+ e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera.

¿Cuándo juega Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina vs Argelia está programado para disputarse este martes 16 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Kansas City.