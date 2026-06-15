¿A qué hora juega Francia vs Senegal y dónde ver partido por el Mundial 2026?

No te pierdas el partidazo que protagonizan Francia y Senegal, que se jugará en el estadio Nueva York Nueva Jersey (cuyo nombre original es MetLife Stadium) y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa todos los detalles de este encuentro correspondiente al Grupo I del Mundial 2026.

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¿Cuándo juega Francia vs. Senegal?

Francia y Senegal se enfrentarán este martes 16 de junio del 2026 por la fase de grupos del Mundial. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal?

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.00 p. m. (Los Ángeles)

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

España y Francia: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Senegal?

Perú: América Televisión, América TVGO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y TV 360

Argentina: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fox One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Francia vs. Senegal: previa del partido

Francia y Senegal protagonizan uno de los duelos más atractivos y con mayor carga emotiva en el inicio de la Copa del Mundo 2026. Ambas escuadras darán el puntapié inicial a las acciones del Grupo I en el estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium), un escenario imponente que revivirá un enfrentamiento histórico con aroma de revancha tras aquella recordada victoria africana en la edición de Corea-Japón 2002.

El combinado europeo llega a la cita con el cartel de candidato indiscutible, guiado por la experiencia de su director técnico, Didier Deschamps. 'Les Bleus' buscan arrancar con el pie derecho en un sector que no permite margen de error, con un plantel sumamente competitivo que mezcla jerarquía y juventud. Este torneo, además, representa un reto especial para el estratega galo, quien ya anunció que dejará el banquillo de su selección al finalizar la justa mundialista.

Por su parte, los 'Leones de la Teranga' no se intimidan ante el poderío de su rival y planean dar el golpe sobre la mesa desde la primera jornada. El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, conoce perfectamente lo que significa vencer a los franceses, dado que formó parte de aquel plantel histórico que sorprendió al planeta hace 24 años. Con un bloque compacto, velocidad en las transiciones y un gran despliegue físico, el cuadro africano saltará al campo mentalizado en repetir la hazaña.