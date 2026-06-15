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Canal confirmado para ver Francia vs Senegal por el grupo I del Mundial 2026

Este martes 16 de junio, Francia debutará ante Senegal en el Mundial 2026, donde se espera la presencia de Mbappé, Dembélé y Olise sobre el terreno de juego.

Antonio Vidal
Canales para ver el partido de Francia vs Senegal. Foto: composición Líbero
Canales para ver el partido de Francia vs Senegal. Foto: composición Líbero
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Este martes 16 de junio debutarán las selecciones de Senegal y Francia en el inicio de la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026. Por ello, nadie querrá perderse este atractivo encuentro, especialmente por las grandes figuras que estarán presentes, como Kylian Mbappé, Michael Olise y el Balón de Oro Ousmane Dembélé. En esta nota conocerás los canales confirmados para ver el partido en cada país de Sudamérica.

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Canal confirmado para ver Francia vs Senegal por el Mundial 2026

En Perú, este compromiso se podrá seguir a través de las señales de DirecTV y América Televisión. Además, recuerda que también podrás seguir todas las incidencias del partido aquí, en Diario Líbero, donde te llevaremos una cobertura completa minuto a minuto.

¿Cómo ver online el Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Senegal también podrá seguirse por streaming. En Perú, estará disponible a través de América TVGO, Disney+ y la plataforma Paramount+. Estas aplicaciones te permitirán disfrutar del encuentro desde cualquier lugar.

¿Qué canales transmite Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

  • Argentina: TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: Globo, SporTV, Globoplay, SBT, CazéTV
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+
  • Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Paraguay: GEN, Trece
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Uruguay: Canal 5, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Inter

¿Cuándo juega Francia vs Senegal?

Francia se enfrentará este martes 16 a Senegal, en el inicio de la fecha 1 del Grupo I. Dicho compromiso se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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