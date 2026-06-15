Canal confirmado para ver Francia vs Senegal por el grupo I del Mundial 2026

Este martes 16 de junio debutarán las selecciones de Senegal y Francia en el inicio de la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026. Por ello, nadie querrá perderse este atractivo encuentro, especialmente por las grandes figuras que estarán presentes, como Kylian Mbappé, Michael Olise y el Balón de Oro Ousmane Dembélé. En esta nota conocerás los canales confirmados para ver el partido en cada país de Sudamérica.

Canal confirmado para ver Francia vs Senegal por el Mundial 2026

En Perú, este compromiso se podrá seguir a través de las señales de DirecTV y América Televisión. Además, recuerda que también podrás seguir todas las incidencias del partido aquí, en Diario Líbero, donde te llevaremos una cobertura completa minuto a minuto.

¿Cómo ver online el Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Senegal también podrá seguirse por streaming. En Perú, estará disponible a través de América TVGO, Disney+ y la plataforma Paramount+. Estas aplicaciones te permitirán disfrutar del encuentro desde cualquier lugar.

¿Qué canales transmite Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

Argentina: TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+

TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+ Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil: Globo, SporTV, Globoplay, SBT, CazéTV

Globo, SporTV, Globoplay, SBT, CazéTV Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+

Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+ Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Paraguay: GEN, Trece

GEN, Trece Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay: Canal 5, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Canal 5, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Inter

¿Cuándo juega Francia vs Senegal?

Francia se enfrentará este martes 16 a Senegal, en el inicio de la fecha 1 del Grupo I. Dicho compromiso se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana).