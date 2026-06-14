Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Bélgica vs. Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio, en el Estadio Lumen Field de Seattle, Washington, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Bélgica vs. Egipto: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Bélgica y Egipto, por la primera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 13.00 horas

Perú: 14.00 horas

Colombia: 14.00 horas

Ecuador: 14.00 horas

Bolivia: 15.00 horas

Chile: 15.00 horas

Venezuela: 15.00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15.00 horas

Argentina: 16.00 horas

Brasil: 16.00 horas

Paraguay: 16.00 horas

Uruguay: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Bélgica vs. Egipto?

Perú: América TV, DIRECTV Sports 2, DGO y Disney Plus

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports 2 y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports 2 y DGO

Paraguay: GEN y Trece

Colombia, Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports 2 y DGO

Venezuela: Televen, Disney Plus, DIRECTV Sports 2 y DGO

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Bélgica vs. Egipto por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia en que las selecciones de Bélgica y Egipto se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo G, ambos equipos tienen altas posibilidades de acceder a las siguientes instancias, debido a que tendrán rivales sin mucho renombre a nivel internacional, como Irán y Nueva Zelanda.

La selección belga llega a su decimoquinto Mundial sin perder ningún amistoso y tras firmar una Eliminatoria europea casi perfecta, ya que solo Noruega la superó en cantidad de goles (37 a 29). Por su parte, Egipto buscará romper la mala racha de no haber ganado nunca un partido de la Copa del Mundo, de la mano de su técnico Hossam Hassan, su máximo goleador histórico.