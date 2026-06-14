0
EN DIRECTO
Países Bajos vs Japón por el Mundial 2026
EN VIVO
Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Bélgica vs. Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Bélgica y Egipto juegan este lunes por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026 desde Washington.
Bélgica y Egipto juegan este lunes por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026 desde Washington. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Bélgica vs. Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio, en el Estadio Lumen Field de Seattle, Washington, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 14 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol

Bélgica vs. Egipto: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Bélgica y Egipto, por la primera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 13.00 horas
  • Perú: 14.00 horas
  • Colombia: 14.00 horas
  • Ecuador: 14.00 horas
  • Bolivia: 15.00 horas
  • Chile: 15.00 horas
  • Venezuela: 15.00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15.00 horas
  • Argentina: 16.00 horas
  • Brasil: 16.00 horas
  • Paraguay: 16.00 horas
  • Uruguay: 16.00 horas
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver Bélgica vs. Egipto?

  • Perú: América TV, DIRECTV Sports 2, DGO y Disney Plus
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports 2 y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports 2 y DGO
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Colombia, Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports 2 y DGO
  • Venezuela: Televen, Disney Plus, DIRECTV Sports 2 y DGO
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Bélgica vs. Egipto por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia en que las selecciones de Bélgica y Egipto se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo G, ambos equipos tienen altas posibilidades de acceder a las siguientes instancias, debido a que tendrán rivales sin mucho renombre a nivel internacional, como Irán y Nueva Zelanda.

La selección belga llega a su decimoquinto Mundial sin perder ningún amistoso y tras firmar una Eliminatoria europea casi perfecta, ya que solo Noruega la superó en cantidad de goles (37 a 29). Por su parte, Egipto buscará romper la mala racha de no haber ganado nunca un partido de la Copa del Mundo, de la mano de su técnico Hossam Hassan, su máximo goleador histórico.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol

  2. Países Bajos vs. Japón EN VIVO: ver partido por el grupo F del Mundial 2026

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano