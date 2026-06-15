¿Por qué cada selección luce un parche diferente en el Mundial 2026? La explicación que pocos conocen

El Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, ha generado una gran interrogante entre los aficionados al fútbol, especialmente después del partido entre Brasil y Marruecos. Este encuentro llevó a muchos usuarios en redes sociales a preguntarse por qué algunas selecciones lucían parches diferentes en sus camisetas.

Aunque muchos no lo hayan notado, cada selección cuenta con un distintivo particular colocado estratégicamente en su indumentaria, lo que ha despertado la curiosidad de los hinchas durante los primeros encuentros de la Copa del Mundo.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver México vs Corea del Sur por la segunda jornada del Mundial 2026

¿Por qué cada selección luce un parche diferente en el Mundial 2026?

Diferencia de parches de la naciones en el Mundial 2026

Como se puede ver en esta imagen, la camiseta de Brasil lleva un parche dorado, mientras que la de Marruecos es blanca con negro. ¿La razón? Esto se debe a que solamente ocho países han logrado coronarse como campeones del mundo, lo que hace que cada uno tenga un parche diferente.

Parches que usan las selecciones en el Mundial 2026

Los parches del Mundial 2026 se dividen en dos categorías. Los dos diseños superiores, que se pueden ver en esta imagen, están destinados a las selecciones que nunca han conquistado la Copa del Mundo, mientras que los dos modelos dorados son exclusivos para los países que ya lograron levantar el trofeo.

Además, el color de fondo del parche varía según la camiseta utilizada: si la indumentaria es clara, se emplea un parche con fondo oscuro; en cambio, si la camiseta es oscura, se utiliza uno con fondo claro para garantizar una mejor visibilidad.

¿Qué selecciones usan diferentes parches en el Mundial 2026?

Las selecciones que pueden darse el lujo de usar distintos parches son las que ya fueron campeonas del mundo: Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y España.