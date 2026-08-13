- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Botafogo
- Rosario Central vs Corinthians
- Vasco vs Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes vóley
Erick Noriega recibe catastrófica noticia de la Conmebol para su futuro en Gremio: "Sanción"
Erick Noriega no la pasa nada bien en Gremio y ahora la Conmebol sorprendió al confirmar una dura sanción en contra del peruano que complica su futuro deportivo.
Erick Noriega es uno de los jugadores peruanos más influyentes en el extranjero por su rendimiento en Gremio en los últimos meses. Recientemente, el zaguero peruano volvió a ser considerado tras varias semanas, pero se conoció que la Conmebol le impuso una fuerte sanción que puede complicar su futuro.
PUEDES VER: Cienciano y sus dos sensibles bajas confirmadas para partido ante Botafogo por Copa Sudamericana
Erick Noriega recibe catastrófica noticia de la Conmebol para su futuro en Gremio
Recordemos que, en el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, el 'Samurái' protagonizó un fuerte encontronazo con un jugador de Bolívar, lo que conllevó a que termine recibiendo la tarjeta roja. No obstante, la Conmebol le abrió un proceso disciplinario por ese incidente.
En ese contexto, el ente sudamericano informó que ha decidido castigar a Erick Noriega con la suspensión de cuatro partidos en la competición, tras haber quebrantado el Código Disciplinario.
Conmebol confirmó cuatro partidos de sanción contra Erick Noriega
"1º. Suspender al jugador Erick Carlos Noriega Loret de Mola por 4 (cuatro) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la Conmebol", mencionaron en su convocatoria.
Del mismo modo, la Conmebol informó que, junto a la sanción deportiva, también se aplicará una económica en contra del exjugador de Alianza Lima. La multa impuesta es de 8 mil dólares. No obstante, esta suma será debitada de los ingresos del club por bonos televisivos y de patrocinio.
Erick Noriega fue expulsado por protagonizar una gresca en el duelo ante Bolívar.
Gremio puede apelar la sanción contra Erick Noriega
Finalmente, la Conmebol recalcó que estas sanciones pueden ser apeladas por medio de la Comisión de Apelaciones de la Conmebol. De esta forma, Gremio tendrá hasta siete días para poder presentar su recurso; para ello, deberá abonar una cuota de tres mil dólares.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00