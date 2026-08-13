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Erick Noriega recibe catastrófica noticia de la Conmebol para su futuro en Gremio: "Sanción"

Erick Noriega no la pasa nada bien en Gremio y ahora la Conmebol sorprendió al confirmar una dura sanción en contra del peruano que complica su futuro deportivo.

Angel Curo
Erick Noriega recibe catastrófica noticia de la Conmebol para su futuro en Gremio
Erick Noriega recibe catastrófica noticia de la Conmebol para su futuro en Gremio | Composición: Líbero
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Erick Noriega es uno de los jugadores peruanos más influyentes en el extranjero por su rendimiento en Gremio en los últimos meses. Recientemente, el zaguero peruano volvió a ser considerado tras varias semanas, pero se conoció que la Conmebol le impuso una fuerte sanción que puede complicar su futuro.

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Erick Noriega recibe catastrófica noticia de la Conmebol para su futuro en Gremio

Recordemos que, en el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, el 'Samurái' protagonizó un fuerte encontronazo con un jugador de Bolívar, lo que conllevó a que termine recibiendo la tarjeta roja. No obstante, la Conmebol le abrió un proceso disciplinario por ese incidente.

En ese contexto, el ente sudamericano informó que ha decidido castigar a Erick Noriega con la suspensión de cuatro partidos en la competición, tras haber quebrantado el Código Disciplinario.

Conmebol, Erick Noriega, Gremio

Conmebol confirmó cuatro partidos de sanción contra Erick Noriega

"1º. Suspender al jugador Erick Carlos Noriega Loret de Mola por 4 (cuatro) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la Conmebol", mencionaron en su convocatoria.

Del mismo modo, la Conmebol informó que, junto a la sanción deportiva, también se aplicará una económica en contra del exjugador de Alianza Lima. La multa impuesta es de 8 mil dólares. No obstante, esta suma será debitada de los ingresos del club por bonos televisivos y de patrocinio.

Erick Noriega fue expulsado por protagonizar una gresca en el duelo ante Bolívar.

Gremio puede apelar la sanción contra Erick Noriega

Finalmente, la Conmebol recalcó que estas sanciones pueden ser apeladas por medio de la Comisión de Apelaciones de la Conmebol. De esta forma, Gremio tendrá hasta siete días para poder presentar su recurso; para ello, deberá abonar una cuota de tres mil dólares.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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