Cienciano y sus dos sensibles bajas confirmadas para partido ante Botafogo por Copa Sudamericana

Cienciano busca un resultado positivo ante Botafogo HOY en su enfrentamiento por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ necesita sacar ventaja de su localía en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero se conoció que deberán afrontar la ausencia de dos estrellas de su equipo.

Cienciano y sus dos sensibles bajas confirmadas para partido ante Botafogo

El equipo imperial sabe que tiene que vencer como dé lugar a Botafogo en la ida para poder encaminar su clasificación e ir a Brasil con una ventaja importante. No obstante, se confirmó que no podrán contar con dos jugadores estelares en su oncena titular. Se trata de Carlos Garcés y Santiago Arias.

Ambos jugadores son esenciales en el esquema de Horacio Melgarejo y no fueron considerados en la lista de convocados por suspensión. De esta forma, deberán evaluar las opciones disponibles para reemplazarlos en el esquema.

Santiago Arias y Carlos Garcés no jugarán ante Botafogo

Arias es vital en el mediocampo por su gran despliegue de balón y su gran proyección en ataque. No obstante, también ha mostrado grandes cualidades defensivas. Mientras que, sin duda, la baja más sensible es la de Garcés, quien es la principal carta de gol de Cienciano y fue uno de los héroes en la llave ante Lanús.

El atacante ecuatoriano es el máximo goleador del 'Papá' en el torneo internacional con cuatro anotaciones y además suma dos asistencias, lo que también lo convierte en el jugador más influyente del plantel.

Horacio Melgarejo definió a los reemplazos de Santiago Arias y Carlos Garcés

Según informó el periodista Michael Succar, en el programa 'Juego Cruzado', está definido que Ademar Robles sea el encargado de sustituir al volante uruguayo para el partido ante Botafogo. Mientras que Matías Succar será el ‘9’ del equipo.