¿El Mundial de los arqueros? El impresionante récord del héroe de Arabia Saudita que frenó a Uruguay

Uruguay rescató un amargo empate 1-1 frente a Arabia Saudita, que planteó un gran partido ante el favorito para llevarse los tres puntos. Sin embargo, un nombre que los charrúas tendrán muy presente es el del arquero Mohammed Al-Owais, quien, pese a tener responsabilidad en el gol del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, cumplió una destacada actuación y evitó la derrota de su selección. Sobre todo, por la gran atajada que realizó en el último minuto tras un remate de Federico Valverde.

El guardameta de 34 años volvió a poner a los arqueros en el centro de la atención tras el partido, ya que muchos consideran que los resultados tan ajustados en este Mundial también se deben a las sobresalientes actuaciones de los porteros.

Mohammed Al-Owais fue el arquero con más atajadas en lo que va del Mundial 2026 al registrar nueve intervenciones frente a Uruguay. De esta manera, superó las ocho salvadas de Patrick Beach en el Australia vs. Turquía y las siete de Vozinha en el histórico empate de Cabo Verde ante España.

Más atrás aparecen Mahmoud Abunada, de Qatar, con cinco atajadas frente a Suiza, y un grupo de guardametas con cuatro intervenciones: Yassine Bounou (Marruecos ante Brasil), Matej Kovář (República Checa frente a Corea del Sur), Eloy Room (Curaçao contra Alemania) y Zion Suzuki (Japón frente a Países Bajos).

Tabla de posiciones del Grupo H