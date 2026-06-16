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¿El Mundial de los arqueros? El impresionante récord del héroe de Arabia Saudita que frenó a Uruguay

Mohammed Al-Owais se convirtió en figura tras el partido ante Uruguay gracias a sus destacadas intervenciones, rompiendo así el primer récord del Mundial 2026.

Antonio Vidal
Portero de Arabia Saudita se convirtió en figura del partido ante Uruguay. Foto: Selección de Arabia Saudita
Portero de Arabia Saudita se convirtió en figura del partido ante Uruguay. Foto: Selección de Arabia Saudita
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Uruguay rescató un amargo empate 1-1 frente a Arabia Saudita, que planteó un gran partido ante el favorito para llevarse los tres puntos. Sin embargo, un nombre que los charrúas tendrán muy presente es el del arquero Mohammed Al-Owais, quien, pese a tener responsabilidad en el gol del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, cumplió una destacada actuación y evitó la derrota de su selección. Sobre todo, por la gran atajada que realizó en el último minuto tras un remate de Federico Valverde.

Vozinha se convirtió en figura del partido entre Cabo Verde vs España

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El guardameta de 34 años volvió a poner a los arqueros en el centro de la atención tras el partido, ya que muchos consideran que los resultados tan ajustados en este Mundial también se deben a las sobresalientes actuaciones de los porteros.

Mohammed Al-Owais fue el arquero con más atajadas en lo que va del Mundial 2026 al registrar nueve intervenciones frente a Uruguay. De esta manera, superó las ocho salvadas de Patrick Beach en el Australia vs. Turquía y las siete de Vozinha en el histórico empate de Cabo Verde ante España.

Más atrás aparecen Mahmoud Abunada, de Qatar, con cinco atajadas frente a Suiza, y un grupo de guardametas con cuatro intervenciones: Yassine Bounou (Marruecos ante Brasil), Matej Kovář (República Checa frente a Corea del Sur), Eloy Room (Curaçao contra Alemania) y Zion Suzuki (Japón frente a Países Bajos).

Tabla de posiciones del Grupo H

Pos.SelecciónPJPGPEPPGF:GCDGPts.
1Uruguay10101:101
2Arabia Saudita10101:101
3España10100:001
4Cabo Verde10100:001
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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