Alianza Lima está obligada por sus hinchas a ganar todos los partidos posibles en busca de conseguir nuevos trofeos. También abarca el Torneo Clausura y así poder aspirar al título nacional. Eso incluye la Liga 1 y la Liga Femenina. En ese contexto, los hinchas se ilusionaron luego de que la escuadra blanquiazul lograra los tres puntos de visita.

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Alianza Lima venció 3-0 en condición de visita y desató la euforia en toda su hinchada

En la última jornada, la delegación femenina de Alianza Lima se midió ante FC Killas por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, donde terminaron un gran desempeño colectivo y quedándose con los tres puntos por 3-0.

Las íntimas llegaron al Estadio Municipal de La Molina con la obligación de sumar los tres puntos para iniciar con pie derecho, luego de haber perdido el primer título cayendo en semifinales. Sin embargo, en la primera parte del encuentro no lograban asociarse de la mejor manera y no fue hasta el minuto 44 cuando Estefanía González abrió el marcador.

Alianza Lima Femenino inició con victoria en el Torneo Clausura

Ya en el segundo tiempo, Killas buscó imponer su localía, pero el equipo del DT José Letelier se mostró muy sólido en defensa disipando todos los peligros, hasta que Alison Reyes amplió el marcador a los 55 minutos.

En el tramo final del encuentro, el cuadro de casa salió con todo en busca del descuento, pero Emily Flores sentenció el marcador a los 84 minutos y le dio a Alianza Lima el inicio perfecto para aumentar la moral del equipo e ilusionarse con el título. Con esta victoria, las blanquiazules se posicionaron en los primeros lugares igualadas con Universitario y Sporting Cristal.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El equipo de José Letelier deberá volver a los entrenamientos pensando en lo que será su próximo encuentro ante Defensores del Ilucán por la segunda jornada del Torneo Clausura. Este partido se jugará en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.