¿Los defiende? Hernán Barcos da firme comentario tras polémica arbitral con Alianza Lima: "No hubo..."

Se cerró la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con muchas polémicas arbitrales. Uno de los más comentados fue lo que se vivió en Cutervo, en el que no se cobró un penal a favor de Alianza Lima. En medio de este contexto, Hernán Barcos exjugador blanquiazul, fue sorprendido al ser consultado sobre estas acciones que afectaron de cierta manera a su anterior club.

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Hernán Barcos dio firme comentario ante las polémicas arbitrales

El delantero fue visto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que la delegación de Sporting Cristal iba a abordar su avión a Brasil para su próximo encuentro ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. Si bien se refirió a lo que será el choque ante los brasileños, no fue ajeno a las consultas sobre las polémicas arbitrales.

Fiel a su estilo, el 'Pirata' dejó en claro que no va a brindar alguna opinión sobre situaciones que no se dieron específicamente en el reciente partido de Sporting Cristal. No se fija en los aspectos de otros elencos y se mentaliza para lo que será el siguiente compromiso de los rimenses.

"No puedo hablar del arbitraje cuando en tu caso no hubo tanta influencia", manifestó Hernán Barcos.

(VIDEO: Raúl Chávez)

Siguiendo esa línea, Hernán Barcos manifestó que el equipo celeste tiene confianza para hacer un gran partido ante Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Confía en cada uno de los integrantes del club para poder dar el golpe en este duro cotejo que se disputará en el estado de Sao Paulo.

"Estamos bien. Llegamos bien. Estamos con confianza, sabemos que será un rival difícil. Tenemos un buen grupo para sacar el partido adelante. Tenemos dos días para llegar al 100%. Todavía tengo mucho para dar, me voy de a poco encontrando con el equipo pero sí, todavía me falta.", agregó.