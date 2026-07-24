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¿A qué hora juega Perú vs. Ecuador y dónde ver partido por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, este sábado 25 de julio.
Habrá partido entre Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La Blanquirroja quedó en tercer lugar del Grupo A y ahora chocará ante el último del Grupo B en un enfrentamiento lleno de pasión. Revisa a qué hora y dónde ver el enfrentamiento de la selección incaica en esta competición.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la temporada 2026-27
El combinado patrio quedó eliminado de la lucha por el título internacional, esto luego de caer 3-0 ante Chile y Argentina. No obstante, su triunfo 3-0 sobre Bolivia le permitió quedar tercero y ahora competirá para conocer en qué puesto termina oficialmente la justa continental.
¿A qué hora juega Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley?
Te brindamos la hora dependiendo tu país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11.15 a. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 12.15 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 1.15 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 12.15 p. m.
¿Dónde ver Perú vs. Ecuador EN VIVO por la Copa Sudamericana de Vóley?
El partido de Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 podrá verse a señal abierta mediante Latina TV EN VIVO, canal que cuenta con los derechos de transmisión en nuestro país. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma digital de Latina.
Convocadas de la selección peruana de vóley femenina
- Yadhira Anchante
- Jade Cuya
- Rachell Hidalgo
- Andrea Villegas
- Diana de la Peña
- Coraima Gómez
- Anghela Barboza
- Kiara Montes
- Brena Lobatón
- Karla Ortíz
- Sandra Ostos
- Antuanette Arteaga
- Alondra Alarcón
- Daniela Muñoz
- DT: Antonio Rizola.
¡Vamos al Circo!
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