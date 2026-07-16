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Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: programación, partidos, canal y precio de las entradas
La selección peruana participará en la Copa Sudamericana de Vóley, que empezará el 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.
La segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley está a punto de iniciar. El torneo otorgará plazas para el Campeonato Sudamericano de este año. Perú será el país anfitrión y acogerá la competencia en el Coliseo Eduardo Dibós, en Lima. El fixture oficial del evento ya está disponible.
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La selección peruana integra el Grupo A, junto con Chile, Brasil, que participará con un equipo alternativo, y Bolivia. El Grupo B lo conforman Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia. Solo tres equipos clasificarán al Sudamericano, dado que Brasil y Argentina ya tienen asegurado su lugar por ser anfitrión y por su posición en el ranking, respectivamente.
Fixture y programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Fecha 1
|Fecha
|Horario
|Partido
|Canal
|Miércoles 22.07
|10.45 a. m.
|Argentina vs. Ecuador
|Webb y App
|Miércoles 22.07
|1.15 p. m.
|Brasil vs. Bolivia
|Webb y App
|Miércoles 22.07
|3.45 p. m.
|Colombia vs. Venezuela
|TV
|Miércoles 22.07
|6.15 p. m.
|Chile vs. Perú
|TV
Fecha 2
|Fecha
|Horario
|Partido
|Canal
|Jueves 23.07
|10.45 a. m.
|Colombia vs. Ecuador
|Webb y App
|Jueves 23.07
|1.15 p. m.
|Chile vs. Bolivia
|Webb y App
|Jueves 23.07
|3.45 p. m.
|Argentina vs. Venezuela
|TV
|Jueves 23.07
|6.15 p. m.
|Brasil vs. Perú
|TV
Fecha 3
|Fecha
|Horario
|Partido
|Canal
|Viernes 24.07
|10.45 a. m.
|Venezuela vs. Ecuador
|Webb y App
|Viernes 24.07
|1.15 p. m.
|Brasil vs. Chile
|Webb y App
|Viernes 24.07
|3.45 p. m.
|Argentina vs. Colombia
|TV
|Viernes 24.07
|6.15 p. m.
|Perú vs. Bolivia
|TV
Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Programación de la fase final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs. Cuarto del Grupo B - 11.15 a. m.
- Tercero del Grupo B vs. Cuarto del Grupo A - 1.45 p. m.
- Semifinal - 4.45 p. m.
- Semifinal - 6.45 p. m.
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto - 9.45 a. m.
- Partido por el quinto puesto - 12.15 p. m.
- Partido por el tercer puesto - 2.45 p. m.
- Final - 5.15 p. m.
¿Dónde se podrá ver la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
Todos los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se podrán ver a través del canal Latina (02 y 702 en HD), en su plataforma web y en su aplicación de streaming.
Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?
Las entradas saldrán pronto a la venta en la plataforma de Joinnus. De momento, no se conocen los precios.
¡Vamos al Circo!
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