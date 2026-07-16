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Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: programación, partidos, canal y precio de las entradas

La selección peruana participará en la Copa Sudamericana de Vóley, que empezará el 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.

Gary Huaman
La Copa Sudamericana de Vóley se llevará a cabo en Perú en el mes de julio.
La Copa Sudamericana de Vóley se llevará a cabo en Perú en el mes de julio. | Foto: FPV
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La segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley está a punto de iniciar. El torneo otorgará plazas para el Campeonato Sudamericano de este año. Perú será el país anfitrión y acogerá la competencia en el Coliseo Eduardo Dibós, en Lima. El fixture oficial del evento ya está disponible.

Alianza Lima, Universitario y San Martín vienen realizando fichajes para la temporada 2026-27.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, salidas, renovaciones y rumores de clubes

La selección peruana integra el Grupo A, junto con Chile, Brasil, que participará con un equipo alternativo, y Bolivia. El Grupo B lo conforman Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia. Solo tres equipos clasificarán al Sudamericano, dado que Brasil y Argentina ya tienen asegurado su lugar por ser anfitrión y por su posición en el ranking, respectivamente.

Fixture y programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1

FechaHorarioPartidoCanal
Miércoles 22.0710.45 a. m.Argentina vs. EcuadorWebb y App
Miércoles 22.071.15 p. m.Brasil vs. BoliviaWebb y App
Miércoles 22.073.45 p. m.Colombia vs. VenezuelaTV
Miércoles 22.076.15 p. m.Chile vs. PerúTV

Fecha 2

FechaHorarioPartidoCanal
Jueves 23.0710.45 a. m.Colombia vs. EcuadorWebb y App
Jueves 23.071.15 p. m.Chile vs. BoliviaWebb y App
Jueves 23.073.45 p. m.Argentina vs. VenezuelaTV
Jueves 23.076.15 p. m.Brasil vs. PerúTV

Fecha 3

FechaHorarioPartidoCanal
Viernes 24.0710.45 a. m.Venezuela vs. EcuadorWebb y App
Viernes 24.071.15 p. m.Brasil vs. ChileWebb y App
Viernes 24.073.45 p. m.Argentina vs. ColombiaTV
Viernes 24.076.15 p. m.Perú vs. BoliviaTV
Copa Sudamericana de Vóley

Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Programación de la fase final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Sábado 25 de julio

  • Tercero del Grupo A vs. Cuarto del Grupo B - 11.15 a. m.
  • Tercero del Grupo B vs. Cuarto del Grupo A - 1.45 p. m.
  • Semifinal - 4.45 p. m.
  • Semifinal - 6.45 p. m.

Domingo 26 de julio

  • Partido por el séptimo puesto - 9.45 a. m.
  • Partido por el quinto puesto - 12.15 p. m.
  • Partido por el tercer puesto - 2.45 p. m.
  • Final - 5.15 p. m.

¿Dónde se podrá ver la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Todos los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se podrán ver a través del canal Latina (02 y 702 en HD), en su plataforma web y en su aplicación de streaming.

Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?

Las entradas saldrán pronto a la venta en la plataforma de Joinnus. De momento, no se conocen los precios.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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