Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: programación, partidos, canal y precio de las entradas

La segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley está a punto de iniciar. El torneo otorgará plazas para el Campeonato Sudamericano de este año. Perú será el país anfitrión y acogerá la competencia en el Coliseo Eduardo Dibós, en Lima. El fixture oficial del evento ya está disponible.

La selección peruana integra el Grupo A, junto con Chile, Brasil, que participará con un equipo alternativo, y Bolivia. El Grupo B lo conforman Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia. Solo tres equipos clasificarán al Sudamericano, dado que Brasil y Argentina ya tienen asegurado su lugar por ser anfitrión y por su posición en el ranking, respectivamente.

Fixture y programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1

Fecha Horario Partido Canal Miércoles 22.07 10.45 a. m. Argentina vs. Ecuador Webb y App Miércoles 22.07 1.15 p. m. Brasil vs. Bolivia Webb y App Miércoles 22.07 3.45 p. m. Colombia vs. Venezuela TV Miércoles 22.07 6.15 p. m. Chile vs. Perú TV

Fecha 2

Fecha Horario Partido Canal Jueves 23.07 10.45 a. m. Colombia vs. Ecuador Webb y App Jueves 23.07 1.15 p. m. Chile vs. Bolivia Webb y App Jueves 23.07 3.45 p. m. Argentina vs. Venezuela TV Jueves 23.07 6.15 p. m. Brasil vs. Perú TV

Fecha 3

Fecha Horario Partido Canal Viernes 24.07 10.45 a. m. Venezuela vs. Ecuador Webb y App Viernes 24.07 1.15 p. m. Brasil vs. Chile Webb y App Viernes 24.07 3.45 p. m. Argentina vs. Colombia TV Viernes 24.07 6.15 p. m. Perú vs. Bolivia TV

Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Programación de la fase final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Sábado 25 de julio

Tercero del Grupo A vs. Cuarto del Grupo B - 11.15 a. m.

Tercero del Grupo B vs. Cuarto del Grupo A - 1.45 p. m.

Semifinal - 4.45 p. m.

Semifinal - 6.45 p. m.

Domingo 26 de julio

Partido por el séptimo puesto - 9.45 a. m.

Partido por el quinto puesto - 12.15 p. m.

Partido por el tercer puesto - 2.45 p. m.

Final - 5.15 p. m.

¿Dónde se podrá ver la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Todos los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se podrán ver a través del canal Latina (02 y 702 en HD), en su plataforma web y en su aplicación de streaming.

Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?

Las entradas saldrán pronto a la venta en la plataforma de Joinnus. De momento, no se conocen los precios.