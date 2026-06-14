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Sporting Cristal cerca de perder fichaje de atacante tras interés de importante club: "No avanza"
Sporting Cristal está cerca de perder el fichaje de un destacado atacante, luego de conocerse que un club internacional ha presentado una oferta por su pase.
Sporting Cristal es uno de los clubes que más busca moverse en el mercado de pases del Torneo Clausura, luego de haber quedado relegado en la tabla de posiciones, al punto de ubicarse en los últimos lugares. Por ello, la directiva puso la mira en un atacante extranjero para potenciar su ofensiva, pero ahora la operación se complica tras el interés de un importante club.
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Sporting Cristal cerca de perder fichaje de atacante
En las últimas semanas se conoció que el cuadro celeste estaba en busca de un extremo para potenciar su plantel y uno de los elegidos era Francisco Arancibia, actual jugador de Deportivo Garcilaso. En ese sentido, se conoció que ahora puede caerse su fichaje por completo.
De acuerdo con lo señalado por el periodista Denilson Barrenechea, las operaciones han quedado estancadas, ya que el cuadro cusqueño está a la espera del pago de la cláusula de rescisión del contrato, algo que no ha sucedido.
Se complica el pase de Francisco Arancibia a Sporting Cristal.
“No avanza. Deportivo Garcilaso no liberará a Francisco Arancibia hasta que Sporting Cristal abone el monto, cosa que hasta ahora no sucede. Por otro lado, el extremo chileno tiene una oferta concreta de un equipo de la liga de Indonesia. Días claves”, informó el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.
No obstante, lo que más preocupó a los hinchas fue que se conoció que el atacante chileno ya recibió la propuesta de un club de la Liga de Indonesia, aunque no se reveló el nombre. Esa opción complica aún más su llegada al Rímac.
Números de Francisco Arancibia en esta temporada
Francisco Arancibia es una de las principales figuras de Deportivo Garcilaso, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026. En el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ha participado en 14 de los 17 compromisos posibles y ha convertido tres tantos. Además, solo registró una aparición en la Copa Sudamericana.
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