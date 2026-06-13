- Hoy:
- Partidos de hoy
- Brasil vs Marruecos
- Comerciantes FC vs Sporting Cristal
- Qatar vs Suiza
- Haití vs Escocia
- Australia vs Turquía
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Julio César Uribe dio fuerte opinión sobre la era Roberto Mosquera en Sporting Cristal: “Ojalá…”
En una conversación con los medios, el 'Diamante' habló sobre las expectativas que hay por el trabajo que realice Roberto Mosquera para el Torneo Clausura.
Sporting Cristal sigue enfocado en lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que la ilusión creció tras confirmarse la incorporación de Roberto Mosquera como entrenador del cuadro rimense. En ese contexto, Julio César Uribe, director deportivo del club, se pronunció sobre el inicio de esta nueva etapa y dio una opinión firme al respecto.
El Diamante, desde el Aeropuerto Jorge Chávez, señaló que el técnico disfruta esta nueva etapa y destacó que se integró muy bien al club gracias a las buenas personas que lo rodean, quienes han facilitado su adaptación. Asimismo, expresó su deseo de que este buen ambiente se traduzca en resultados positivos.
PUEDES VER: Julio César Uribe y su tajante postura sobre reforzar a Universitario con Ian Wisdom: “Nosotros…”
Julio César Uribe dio fuerte opinión sobre la era Roberto Mosquera en Sporting Cristal
"Están disfrutando la nueva etapa, se han integrado de manera muy simple porque cuando se encuentra uno con muchas buenas personas todo fluye y ojalá que en esa interpretación que estamos observando de lo externo se encuentren los resultados que es lo que más vamos a buscar", fueron las palabras del exjugador sobre el experimentado DT para las cámaras de Jax Latin Media.
Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador.
Títulos que ha ganado Roberto Mosquera
3 veces campeón de la Liga 1 de Perú
- 2012 – Sporting Cristal
- 2019 – Deportivo Binacional
- 2020 – Sporting Cristal
- 1 vez campeón de la Copa Bicentenario
- 2021 – Sporting Cristal
Trayectoria de Roberto Mosquera como entrenador
- Sporting Cristal
- Sport Huancayo
- Alianza Universidad
- Universidad César Vallejo
- Royal Pari
- Sporting Cristal
- Deportivo Binacional
- Royal Pari
- Jorge Wilstermann
- Alianza Lima
- Juan Aurich
- Sporting Cristal
- Sport Huancayo
- Sport Áncash
- Coronel Bolognesi
- América Cochahuayco
- Sport Águila
- Deportivo Municipal
- Sport Boys
- FBC Melgar
- Coronel Bolognesi
- Deportivo Wanka
- Unión Minas
- Deportivo Pesquero
- Alcides Vigo
- Sporting Cristal
- Sporting Cristal
- Unión Huaral
- Perú
- Sport Boys
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90