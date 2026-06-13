Julio César Uribe dio fuerte opinión sobre la era Roberto Mosquera en Sporting Cristal: “Ojalá…”

Sporting Cristal sigue enfocado en lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que la ilusión creció tras confirmarse la incorporación de Roberto Mosquera como entrenador del cuadro rimense. En ese contexto, Julio César Uribe, director deportivo del club, se pronunció sobre el inicio de esta nueva etapa y dio una opinión firme al respecto.

El Diamante, desde el Aeropuerto Jorge Chávez, señaló que el técnico disfruta esta nueva etapa y destacó que se integró muy bien al club gracias a las buenas personas que lo rodean, quienes han facilitado su adaptación. Asimismo, expresó su deseo de que este buen ambiente se traduzca en resultados positivos.

Julio César Uribe dio fuerte opinión sobre la era Roberto Mosquera en Sporting Cristal

"Están disfrutando la nueva etapa, se han integrado de manera muy simple porque cuando se encuentra uno con muchas buenas personas todo fluye y ojalá que en esa interpretación que estamos observando de lo externo se encuentren los resultados que es lo que más vamos a buscar", fueron las palabras del exjugador sobre el experimentado DT para las cámaras de Jax Latin Media.

Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador.

Títulos que ha ganado Roberto Mosquera

3 veces campeón de la Liga 1 de Perú

2012 – Sporting Cristal

2019 – Deportivo Binacional

2020 – Sporting Cristal

1 vez campeón de la Copa Bicentenario

2021 – Sporting Cristal

Trayectoria de Roberto Mosquera como entrenador