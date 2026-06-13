0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa de la Liga
ANTESALA
Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026

Julio César Uribe dio fuerte opinión sobre la era Roberto Mosquera en Sporting Cristal: “Ojalá…”

En una conversación con los medios, el 'Diamante' habló sobre las expectativas que hay por el trabajo que realice Roberto Mosquera para el Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Julio César Uribe habló sobre Roberto Mosquera. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
Julio César Uribe habló sobre Roberto Mosquera. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
COMPARTIR

Sporting Cristal sigue enfocado en lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que la ilusión creció tras confirmarse la incorporación de Roberto Mosquera como entrenador del cuadro rimense. En ese contexto, Julio César Uribe, director deportivo del club, se pronunció sobre el inicio de esta nueva etapa y dio una opinión firme al respecto.

El Diamante, desde el Aeropuerto Jorge Chávez, señaló que el técnico disfruta esta nueva etapa y destacó que se integró muy bien al club gracias a las buenas personas que lo rodean, quienes han facilitado su adaptación. Asimismo, expresó su deseo de que este buen ambiente se traduzca en resultados positivos.

Julio César Uribe habló sobre los rumores que acercan a Ian Wisdon con Universitario. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media/IG

PUEDES VER: Julio César Uribe y su tajante postura sobre reforzar a Universitario con Ian Wisdom: “Nosotros…”

Julio César Uribe dio fuerte opinión sobre la era Roberto Mosquera en Sporting Cristal

"Están disfrutando la nueva etapa, se han integrado de manera muy simple porque cuando se encuentra uno con muchas buenas personas todo fluye y ojalá que en esa interpretación que estamos observando de lo externo se encuentren los resultados que es lo que más vamos a buscar", fueron las palabras del exjugador sobre el experimentado DT para las cámaras de Jax Latin Media.

Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador.

Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal por tercera vez como entrenador.

Títulos que ha ganado Roberto Mosquera

3 veces campeón de la Liga 1 de Perú

  • 2012 – Sporting Cristal
  • 2019 – Deportivo Binacional
  • 2020 – Sporting Cristal
  • 1 vez campeón de la Copa Bicentenario
  • 2021 – Sporting Cristal

Trayectoria de Roberto Mosquera como entrenador

  • Sporting Cristal
  • Sport Huancayo
  • Alianza Universidad
  • Universidad César Vallejo
  • Royal Pari
  • Sporting Cristal
  • Deportivo Binacional
  • Royal Pari
  • Jorge Wilstermann
  • Alianza Lima
  • Juan Aurich
  • Sporting Cristal
  • Sport Huancayo
  • Sport Áncash
  • Coronel Bolognesi
  • América Cochahuayco
  • Sport Águila
  • Deportivo Municipal
  • Sport Boys
  • FBC Melgar
  • Coronel Bolognesi
  • Deportivo Wanka
  • Unión Minas
  • Deportivo Pesquero
  • Alcides Vigo
  • Sporting Cristal
  • Sporting Cristal
  • Unión Huaral
  • Perú
  • Sport Boys
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Comerciantes FC EN VIVO HOY por Copa de la Liga: a qué hora juegan y dónde ver

  2. Roberto Mosquera buscó a seleccionado peruano para reforzar a Sporting Cristal: "Intención"

  3. Alianza empató 0-0 ante histórico rival y desató la preocupación de los hinchas

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano