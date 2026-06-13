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Julio César Uribe y su tajante postura sobre reforzar a Universitario con Ian Wisdom: “Nosotros…”
El 'Diamante' fue tajante tras ser consultado sobre reforzar a Universitario con el centrocampista de 20 años, que viene teniendo buen rendimiento.
Julio César Uribe habló desde el Aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar a Iquitos para ver el debut de Sporting Cristal en la Copa de la Liga. El director deportivo fue consultado por las cámaras de Jax Latin Media sobre los rumores que vinculan a Ian Wisdom con Universitario y sobre una posible cesión del centrocampista.
Como se sabe, esta información surgió como una posible operación entre cremas y celestes. Esta consistiría en que la 'U' prestaría a José Rivera, pero a cambio tendría a Wisdom hasta finales de 2026.
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Julio César Uribe habló sobre el posible fichaje de Ian Wisdon por Universitario. Foto: Jax Latin Media
Ante estos hechos, Uribe tuvo una tajante opinión al respecto y señaló que es un tema que no han tocado, por lo que lo desconoce y no puede hablar sobre ello.
"Nosotros no lo hemos mencionado, no se puede salir esa noticia y no puedo pronunciarme sobre algo que no conozco".
Acto seguido, se refirió a la opción de transferir o prestar futbolistas a equipos que disputan los mismos objetivos deportivos.
"Cada uno tiene su filosofía, su forma de ver las cosas, de actuar y nosotros tratamos de simplemente cumplir nuestro propósito respetando lo que quieren nuestros adversarios también", finalizó.
¿De cuánto es el valor de Ian Wisdom?
El jugador de 20 años es una de las joyas del club rimense y, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el centrocampista está tasado en 700 mil euros.
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