¡Mucha atención! Las autoridades de Midlands, en Estados Unidos, señalaron que, recientemente, cinco personas han sido arrestadas tras ser vinculadas a un tiroteo que se registró a inicios de este mes en las cercanías de un Walmart en la zona. Este incidente sigue en pleno proceso de investigación. ¿Qué se conoce sobre el violento suceso?

Reportan arresto inmediato de cinco personas vinculadas a peligroso tiroteo cerca a Walmart

‘Wach Fox 57’ y otros portales internacionales señalaron que el 8 de marzo de este 2026, la policía de West Columbia, en EE. UU., atendió un reporte de un tiroteo en la cuadra 2400 de Augusta Road.

Durante esa jornada, las autoridades locales arrestaron rápidamente a Jaeden Jones, de 19 años, y a Ty’ron Bethea, de 18, respectivamente, quienes enfrentan ahora cargos vinculados al incidente. Jones tiene acusaciones por intento de asesinato, posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito violento, conspiración criminal y posesión de marihuana.

Reportan arresto inmediato de cinco personas vinculadas a peligroso tiroteo cerca a Walmart.

Mientras, Bethea fue acusado únicamente de posesión de marihuana. Un día después, el 9 de marzo, Jalen Jones, otro joven de 20 años, fue arrestado bajo cargos de intento de asesinato, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento y conspiración criminal.

Asimismo, el 17 de marzo, el cuarto joven, Jordan Jones, de 22 años, fue privado de su libertad por complicidad posterior a un delito grave relacionado con el tiroteo. La investigación sobre este caso sigue en curso en EE. UU.

¿Qué se sabe sobre el quinto detenido?

Bajo este contexto, el 18 de marzo, las autoridades arrestaron a Jamorion Brown, un joven de 20 años, quien enfrenta múltiples acusaciones que incluyen cuatro intentos de asesinato, seis agresiones y lesiones en primer grado.

Además, se le imputan tres cargos por disparar un arma de fuego contra un auto y la posesión de un arma durante la ejecución de un delito violento vinculado a este tiroteo.