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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 13 de junio: resultados del último sorteo 4628 y premio mayor
Revisa los números ganadores en vivo de la Lotería de Boyacá y premio mayor de hoy, sábado 13 de junio de 2026, que suma $15.000 millones de pesos colombianos.
La Lotería de Boyacá vuelve hoy, sábado 13 de junio de 2026 con una nueva oportunidad para que miles de jugadores prueben su suerte y compitan por uno de los premios más atractivos del país. Este tradicional sorteo colombiano genera gran expectativa entre quienes buscan convertirse en los próximos ganadores del premio mayor y de los numerosos premios secos que ofrece el juego. Además, en esta edición se ofrece un combo mundialista. En esta nota podrás seguir todos los detalles del sorteo N.° 4628 y consultar los resultados oficiales.
PUEDES VER: ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá del sábado 6 de junio: números ganadores y premio mayor del SORTEO
Resultado de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 13 de junio: números ganadores del último sorteo
Bienvenidos
Sigue EN VIVO los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 13 de junio y conoce cuáles son los números ganadores del último sorteo 4628 en Colombia.
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá realiza su sorteo cada sábado en horario nocturno, convirtiéndose en uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos de Colombia. La transmisión oficial suele efectuarse a las 10.40 p. m. (hora colombiana), momento en el que miles de participantes están atentos al número ganador y a los premios mayores.
¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
¿Dónde comprar boletos para la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales y puntos de venta de juegos de azar habilitados en distintas regiones de Colombia. Además, se ha ampliado la posibilidad de compra mediante plataformas digitales autorizadas, lo que permite a los jugadores participar desde cualquier lugar de forma rápida y segura.
Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 6 de junio de 2026
En el sorteo N.° 4627 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 6 de junio de 2026, el premio mayor recayó en el número 5588 de la serie 145. Como cada semana, miles de jugadores en Colombia siguieron con expectativa el anuncio de los resultados oficiales, que incluyeron además diversos premios secos.
Resultados del sorteo 4627 de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de junio.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
- 06 de junio de 2026: 5588 – Serie 145
- 30 de mayo de 2026: 2106 – Serie 084
- 23 de mayo de 2026: 0414 – Serie 281
- 16 de mayo de 2026: 0018 – Serie 419
- 09 de mayo de 2026: 8943 – Serie 304
- 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275
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