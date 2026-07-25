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Último temblor en Perú HOY, sábado 25 de julio EN VIVO: revisa la magnitud y el epicentro de los sismos reportados por el IGP
Perú experimenta todos los días movimientos sísmicos. Según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), esto se reveló sobre el último temblor.
Un reciente informe sísmico mantiene al tanto a la ciudadanía peruana hoy, sábado 25 de julio de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa vigilando la actividad sísmica en el país a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que documenta los movimientos telúricos mediante la Red Sísmica Nacional. A continuación, todos los detalles del temblor registrado en Perú en este día, incluyendo su magnitud, epicentro y las recomendaciones esenciales para actuar ante un evento sísmico.
PUEDES VER: Temblor del viernes 24 de julio de 2026, en Perú: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP
Temblor en Perú HOY, sábado 25 de julio EN VIVO: revisa la magnitud y el epicentro, IGP
TEMBLOR HOY EN PUNO DE MAGNITUD 3.4
- Fecha y Hora Local: 25/07/2026,05:28:37
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 14 km
- Latitud: -15.31
- Longitud: -70.92
- Intensidad: II-III Parina
- Referencia: 5 km al S de Parina, Lampa - Puno
Bienvenidos
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo en el país HOY, sábado 25 de julio. Conoce la magnitud y epicentro.
¿Es posible predecir un sismo en Perú?
Hasta el momento, no se ha desarrollado un método científico que garantice la predicción precisa de sismos, incluyendo el momento, el lugar y la magnitud de estos fenómenos. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, destacó que realizar una predicción efectiva requeriría conocer con exactitud la fecha, la hora y las características del evento sísmico.
No obstante, la ciencia ha logrado avances significativos en la formulación de pronósticos sísmicos, los cuales permiten identificar áreas con mayor probabilidad de experimentar movimientos telúricos y estimar posibles escenarios basados en el comportamiento de las placas tectónicas.
¿Qué son las ondas elásticas de un sismo?
Las ondas elásticas son aquellas que se propagan desde el lugar donde se produce una ruptura en las rocas del interior terrestre, generando el movimiento que las personas sienten durante un sismo. Hernando Tavera, señaló que las ondas son las responsables del temblor del suelo durante un evento sísmico. Su desplazamiento transmite la energía liberada por la fractura de las rocas, provocando las vibraciones que experimentamos al ocurrir un temblor.
En términos sencillos, al producirse un sismo, las ondas elásticas se desplazan por el subsuelo y generan el movimiento en la superficie terrestre. Entender este fenómeno es fundamental para interpretar adecuadamente los informes del IGP sobre los sismos en Perú, así como para resaltar la necesidad de adoptar medidas de prevención ante cualquier temblor que se registre, ya sea en Lima o en otras regiones del país.
¿Por qué suceden sismos en el territorio peruano?
Los temblores en el Perú son consecuencia de la interacción y el desplazamiento de las placas tectónicas. En particular, la placa de Nazca libera energía al moverse y ejercer presión sobre el borde occidental de Sudamérica.
Esta fricción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana provoca una acumulación de tensión que, al liberarse, da lugar a movimientos sísmicos. Aunque los epicentros suelen localizarse en la zona costera, las vibraciones pueden sentirse en regiones como la sierra y la Amazonía. La intensidad de un sismo varía según factores como la profundidad del movimiento y el tipo de falla geológica involucrada.
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