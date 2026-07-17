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Gran Parada Militar 2026: ¿qué calles de la avenida Brasil permanecen cerradas y hasta cuándo?

Tramo de la av. Brasil se encuentra cerrado debido al desfile por Fiestas Patrias 2026, por lo que los conductores deben tomar sus precauciones y usar desvíos.

Angie De La Cruz
Cierran tramo de la av. Brasil debido a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.
Cierran tramo de la av. Brasil debido a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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La tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias se llevará a cabo el próximo 29 de julio. Debido a ello, diversas municipalidades están realizando trabajos de mantenimiento y recuperación de las áreas comprometidas. Una de las zonas más importantes es la avenida Brasil, que permanece cerrada desde el jueves 16 de julio hasta el próximo martes 4 de agosto.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informa si existe posible riesgo de tsunami en el litoral nacional.

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De acuerdo con un comunicado de la Municipalidad de Jesús María, se informó que el tramo de la av. Brasil, desde la avenida De la Policía hasta la avenida Simón Bolívar, estará cerrado temporalmente, lo que impedirá el tránsito de vehículos de transporte público y privado. ¡Toma tus precauciones!

Jesús María

Municipalidad de Jesús María informa sobre cierre temporal debido a desfile por Fiestas Patrias.

“Se recomienda a los vecinos, conductores y usuarios del transporte público tomar las previsiones correspondientes, utilizar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con la debida anticipación para evitar inconvenientes durante el desarrollo de esta importante actividad oficial.”, se precisó.

Municipalidad de Lima realiza trabajos en la av. Brasil

Con el objetivo de garantizar que todo esté listo para las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia del Perú, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), ejecuta una serie de trabajos de mantenimiento integral en los 5,25 kilómetros de la avenida Brasil, tradicional escenario de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Las intervenciones comprenden el mantenimiento de la infraestructura vial, la renovación de la señalización horizontal y vertical y el pintado de rejas metálicas, así como la recuperación de áreas verdes y el mejoramiento de diversos espacios públicos ubicados a lo largo de la avenida. Estas acciones buscan optimizar las condiciones de la vía antes del desarrollo de una de las actividades más representativas de las Fiestas Patrias.

avenida Brasil

La Municipalidad de Lima realiza trabajos de mantenimiento de la avenida Brasil.

La institución capitalina destacó que estas labores permitirán ofrecer una avenida más segura, ordenada y con mejor imagen urbana para recibir a miles de asistentes durante el desfile cívico-militar. Asimismo, señaló que los trabajos forman parte del plan de acondicionamiento de los principales espacios públicos de la capital con motivo de las celebraciones nacionales.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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