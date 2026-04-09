Temblor en Perú EN VIVO hoy, jueves 9 de abril: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo
El reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) incluye información sobre la magnitud, profundidad y ubicación de los sismos registrados en el Perú.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y presenta su reporte actualizado correspondiente a HOY, jueves 9 de abril. En esta nota podrá acceder a toda la información sobre los movimientos telúricos registrados en distintas regiones, detallando aspectos clave como la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento.
PUEDES VER: Temblor del miércoles 8 de abril en Perú: epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Temblor HOY, jueves 9 de abril, en Perú
Bienvenidos
Sigue EN VIVO todos los movimientos sísmicos registrados por el IGP en Perú hoy, jueves 9 de abril de 2026. Información actualizada al instante para tu seguridad y conocimiento.
Recomendaciones ante un sismo en Perú
Ante los frecuentes movimientos telúricos en el país, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil brindan una serie de recomendaciones clave para actuar de manera segura antes, durante y después de un sismo en el Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Antes del sismo
- Identifica las zonas seguras de tu vivienda, como columnas, vigas o muros estructurales.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.
- Elabora un plan familiar de evacuación y punto de encuentro.
- Participa en simulacros organizados por las autoridades.
Durante el sismo
- Mantén la calma y evita correr o gritar.
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Ubícate en una zona segura previamente identificada.
- Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y edificaciones.
- Si conduces, detente en un lugar seguro sin bloquear vías de evacuación.
Después del sismo
- Verifica si hay heridos y brinda ayuda si es necesario.
- Revisa posibles daños en tu vivienda antes de reingresar.
- Evita usar ascensores y mantente atento a réplicas.
- Infórmate solo por medios oficiales y evita difundir rumores.
- Si estás en la costa, mantente alerta ante una posible alerta de tsunami.
Las autoridades recuerdan que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir riesgos y proteger la vida ante cualquier evento sísmico.
- 1
Municipalidad de Puente Piedra anuncia buena noticia para vecinos: iniciará obra en concurrida zona que mejorará la imagen del distrito
- 2
Sedapal CONFIRMA corte de agua HOY, jueves 9 de abril: diversos distritos de Lima no tendrán servicio
- 3
¿Qué pasa si me enfermo y no puedo votar en las Elecciones 2026? Esto es lo que debes hacer
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90