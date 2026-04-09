Temblor en Perú EN VIVO hoy, jueves 9 de abril: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y presenta su reporte actualizado correspondiente a HOY, jueves 9 de abril. En esta nota podrá acceder a toda la información sobre los movimientos telúricos registrados en distintas regiones, detallando aspectos clave como la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento.

Temblor HOY, jueves 9 de abril, en Perú 10:31 Bienvenidos Sigue EN VIVO todos los movimientos sísmicos registrados por el IGP en Perú hoy, jueves 9 de abril de 2026. Información actualizada al instante para tu seguridad y conocimiento.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Ante los frecuentes movimientos telúricos en el país, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil brindan una serie de recomendaciones clave para actuar de manera segura antes, durante y después de un sismo en el Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Antes del sismo

Identifica las zonas seguras de tu vivienda, como columnas, vigas o muros estructurales.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

Elabora un plan familiar de evacuación y punto de encuentro.

Participa en simulacros organizados por las autoridades.

Durante el sismo

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Ubícate en una zona segura previamente identificada.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y edificaciones.

Si conduces, detente en un lugar seguro sin bloquear vías de evacuación.

Después del sismo

Verifica si hay heridos y brinda ayuda si es necesario.

Revisa posibles daños en tu vivienda antes de reingresar.

Evita usar ascensores y mantente atento a réplicas.

Infórmate solo por medios oficiales y evita difundir rumores.

Si estás en la costa, mantente alerta ante una posible alerta de tsunami.

Las autoridades recuerdan que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir riesgos y proteger la vida ante cualquier evento sísmico.