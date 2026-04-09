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Temblor en Perú EN VIVO hoy, jueves 9 de abril: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo

El reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) incluye información sobre la magnitud, profundidad y ubicación de los sismos registrados en el Perú.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, jueves 9 de abril.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, jueves 9 de abril. | Composición: Líbero/ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y presenta su reporte actualizado correspondiente a HOY, jueves 9 de abril. En esta nota podrá acceder a toda la información sobre los movimientos telúricos registrados en distintas regiones, detallando aspectos clave como la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento.

Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, miércoles 8 de abril en Perú, epicentro y magnitud.

PUEDES VER: Temblor del miércoles 8 de abril en Perú: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Temblor HOY, jueves 9 de abril, en Perú

10:31
9/4/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO todos los movimientos sísmicos registrados por el IGP en Perú hoy, jueves 9 de abril de 2026. Información actualizada al instante para tu seguridad y conocimiento.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Ante los frecuentes movimientos telúricos en el país, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil brindan una serie de recomendaciones clave para actuar de manera segura antes, durante y después de un sismo en el Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Antes del sismo

  • Identifica las zonas seguras de tu vivienda, como columnas, vigas o muros estructurales.
  • Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.
  • Elabora un plan familiar de evacuación y punto de encuentro.
  • Participa en simulacros organizados por las autoridades.

Durante el sismo

  • Mantén la calma y evita correr o gritar.
  • Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Ubícate en una zona segura previamente identificada.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y edificaciones.
  • Si conduces, detente en un lugar seguro sin bloquear vías de evacuación.

Después del sismo

  • Verifica si hay heridos y brinda ayuda si es necesario.
  • Revisa posibles daños en tu vivienda antes de reingresar.
  • Evita usar ascensores y mantente atento a réplicas.
  • Infórmate solo por medios oficiales y evita difundir rumores.
  • Si estás en la costa, mantente alerta ante una posible alerta de tsunami.

Las autoridades recuerdan que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir riesgos y proteger la vida ante cualquier evento sísmico.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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