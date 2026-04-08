0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League

Temblor HOY, miércoles 8 de abril en Perú: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, miércoles 8 de abril en Perú, además, conoce dónde se registra el epicentro y magnitud del movimiento.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, miércoles 8 de abril en Perú, epicentro y magnitud.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, miércoles 8 de abril en Perú, epicentro y magnitud. | Imagen: ChatGPT
COMPARTIR

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitirá su reporte sobre los temblores registrados este miércoles 8 de abril de 2026. Bajo este contexto, la entidad recuerda que el Perú es un país altamente sísmico, por lo que los movimientos telúricos pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. ¿Dónde es el epicentro y magnitud del sismo? Conoce más detalles.

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último temblor de HOY, martes 7 de abril de 2026.

PUEDES VER: Temblor del martes 7 de abril, según IGP: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

Temblor HOY, miércoles 8 de abril, en Perú

09:59
8/4/2026

Sismo a 30 km al NE de Puquio, Lucanas - Ayacucho

Temblor Perú

09:58
8/4/2026

Bienvenidos

Consulta en tiempo real los últimos sismos en Perú y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú.

¿Qué debo hacer durante un sismo?

Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Lo principal es agacharte, cubrirte y sujetarte en un lugar seguro, como debajo de una mesa resistente o junto a una pared estructural, lejos de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de una vivienda, no corras hacia la salida mientras el movimiento continúa; es más seguro resguardarte hasta que termine. Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas y edificios altos. En caso estés conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que pase el sismo.

Después del movimiento, evacúa con cuidado hacia zonas seguras previamente identificadas, revisa posibles daños y evita usar ascensores. También es importante tener lista una mochila de emergencia y seguir siempre las recomendaciones de las autoridades como el Instituto Nacional de Defensa Civil.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que te permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas después de un desastre, como un sismo. Según recomendaciones de entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil, estos son los elementos esenciales:

  • Agua potable (botellas pequeñas y seguras)
  • Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas)
  • Linterna y pilas de repuesto
  • Radio portátil (de preferencia a pilas)
  • Botiquín de primeros auxilios (incluye alcohol, vendas, medicamentos básicos)
  • Mascarillas y alcohol en gel
  • Documentos importantes (DNI, seguros, en copia y protegidos en bolsa hermética)
  • Dinero en efectivo (en monedas y billetes pequeños)
  • Ropa de abrigo y una muda adicional
  • Manta o frazada ligera
  • Artículos de higiene (papel higiénico, toallas húmedas, jabón)
  • Silbato (para pedir ayuda en caso de quedar atrapado)

También es recomendable adaptar la mochila según las necesidades de cada familia, incluyendo artículos para bebés, adultos mayores o mascotas. Mantenerla en un lugar accesible y revisarla periódicamente puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Día del Economista Peruano 2026: por qué se celebra y las mejores frases para dedicar HOY, 8 de abril

  2. ¿Cuánto es la MULTA POR NO VOTAR en las Elecciones 2026? JNE actualiza los MONTOS, según distritos

  3. ¿Desde cuándo estarán PROHIBIDAS las fiestas y reuniones por las Elecciones Generales 2026? Esto dice el Gobierno

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano