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Temblor HOY, miércoles 8 de abril en Perú: epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, miércoles 8 de abril en Perú, además, conoce dónde se registra el epicentro y magnitud del movimiento.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitirá su reporte sobre los temblores registrados este miércoles 8 de abril de 2026. Bajo este contexto, la entidad recuerda que el Perú es un país altamente sísmico, por lo que los movimientos telúricos pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. ¿Dónde es el epicentro y magnitud del sismo? Conoce más detalles.
PUEDES VER: Temblor del martes 7 de abril, según IGP: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo
Temblor HOY, miércoles 8 de abril, en Perú
Sismo a 30 km al NE de Puquio, Lucanas - Ayacucho
Bienvenidos
Consulta en tiempo real los últimos sismos en Perú y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú.
¿Qué debo hacer durante un sismo?
Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Lo principal es agacharte, cubrirte y sujetarte en un lugar seguro, como debajo de una mesa resistente o junto a una pared estructural, lejos de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
Si estás dentro de una vivienda, no corras hacia la salida mientras el movimiento continúa; es más seguro resguardarte hasta que termine. Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas y edificios altos. En caso estés conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que pase el sismo.
Después del movimiento, evacúa con cuidado hacia zonas seguras previamente identificadas, revisa posibles daños y evita usar ascensores. También es importante tener lista una mochila de emergencia y seguir siempre las recomendaciones de las autoridades como el Instituto Nacional de Defensa Civil.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que te permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas después de un desastre, como un sismo. Según recomendaciones de entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil, estos son los elementos esenciales:
- Agua potable (botellas pequeñas y seguras)
- Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, barras energéticas)
- Linterna y pilas de repuesto
- Radio portátil (de preferencia a pilas)
- Botiquín de primeros auxilios (incluye alcohol, vendas, medicamentos básicos)
- Mascarillas y alcohol en gel
- Documentos importantes (DNI, seguros, en copia y protegidos en bolsa hermética)
- Dinero en efectivo (en monedas y billetes pequeños)
- Ropa de abrigo y una muda adicional
- Manta o frazada ligera
- Artículos de higiene (papel higiénico, toallas húmedas, jabón)
- Silbato (para pedir ayuda en caso de quedar atrapado)
También es recomendable adaptar la mochila según las necesidades de cada familia, incluyendo artículos para bebés, adultos mayores o mascotas. Mantenerla en un lugar accesible y revisarla periódicamente puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.
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