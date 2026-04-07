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Temblor HOY, martes 7 de abril EN VIVO, según IGP: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre el último temblor de HOY, martes 7 de abril de 2026. Conoce el epicentro y magnitud del sismo.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último temblor de HOY, martes 7 de abril de 2026.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último temblor de HOY, martes 7 de abril de 2026. | Composición: Líbero/ ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su más reciente reporte sobre la actividad sísmica correspondiente a HOY, martes 7 de abril. Según la entidad, el monitoreo constante permite identificar zonas con mayor actividad, así como evaluar el comportamiento de las placas tectónicas que influyen en el país. En esta nota te compartimos el informe completo sobre el epicentro y magnitud.

Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026.

PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 6 de abril: epicentro y magnitud del último sismo vía IGP

Temblor en Perú HOY, martes 7 de abril, EN VIVO

11:02
7/4/2026

Bienvenidos

Conoce en tiempo real los últimos movimientos telúricos en el Perú. ¿Cuáles fueron los reportes del IGP hasta el momento?

¿Qué se debe hacer durante un sismo?

Durante un sismo, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Estas son las principales recomendaciones:

1. Mantén la calma y ubícate en una zona segura
Colócate en lugares estructuralmente firmes como columnas, vigas o cerca de muros de carga. Evita ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

2. Protégete adecuadamente
Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”: ponte en el suelo, cúbrete la cabeza y el cuello, y sujétate de un mueble resistente.

3. No corras ni uses ascensores
Durante el movimiento, evita salir corriendo o utilizar elevadores, ya que podrías ponerte en mayor riesgo.

4. Si estás en la calle
Aléjate de postes, cables eléctricos, edificios y estructuras que puedan colapsar. Busca un espacio abierto.

5. Si estás conduciendo
Detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o postes, y permanece dentro hasta que pase el sismo.

6. Después del sismo
Revisa si hay heridos, corta el suministro de gas o electricidad si es necesario y mantente atento a posibles réplicas.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe incluir artículos básicos que te permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas tras un desastre como un sismo. Según recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, estos son los elementos esenciales:

Agua y alimentos

  • Agua potable (mínimo 1 litro por persona)
  • Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas)
  • Abrelatas manual

Salud y primeros auxilios

  • Botiquín (vendas, alcohol, gasas, analgésicos)
  • Medicamentos personales
  • Mascarillas y alcohol en gel

Iluminación y comunicación

  • Linterna con pilas
  • Radio portátil
  • Silbato
  • Cargador portátil (power bank)

Documentos y dinero

  • Copias de DNI y documentos importantes
  • Dinero en efectivo en monedas y billetes pequeños

Ropa y abrigo

  • Muda de ropa
  • Manta o frazada
  • Poncho o impermeable

Higiene

  • Papel higiénico
  • Toallas húmedas
  • Jabón y pasta dental

Otros útiles

  • Navaja multiusos
  • Encendedor o fósforos
  • Bolsas plásticas
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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