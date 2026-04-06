Temblor en Perú HOY, lunes 6 de abril de 2026, EN VIVO: hora exacta, epicentro y magnitud del último sismo vía IGP

El Perú es un país altamente sísmico, por lo que el monitoreo constante de los movimientos telúricos es fundamental para la seguridad de la población. En esta cobertura EN VIVO, puedes consultar información actualizada sobre los sismos registrados a nivel nacional, incluyendo hora, epicentro y magnitud, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Además, aquí encontrarás recomendaciones útiles y datos de emergencia para actuar correctamente ante cualquier evento sísmico.

Temblor en Perú HOY, lunes 6 de abril de 2026, EN VIVO vía IGP 09:34 Bienvenidos Un sismo se ha registrado a 36 km al noreste de Canta, en la región Lima, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota, te presentamos los detalles de los movimientos telúricos recientes, su magnitud, ubicación exacta y las recomendaciones oficiales para la población afectada. 09:32 Sismo a 36 km al NE de Canta, Canta - Lima

Temblor en Perú HOY EN VIVO vía IGP: seguimiento de sismos en tiempo real

El seguimiento de los sismos en el país se realiza de forma permanente a través de los sistemas del IGP, que actualiza la información apenas se detecta actividad sísmica. Esto permite a la ciudadanía conocer en tiempo real los detalles de cada movimiento telúrico registrado en el territorio nacional.

¿Dónde ver los reportes oficiales del IGP en tiempo real?

El Instituto Geofísico del Perú pone a disposición de la población diversas plataformas digitales para consultar información actualizada sobre sismos:

Sitio web oficial: "Último Sismo"

Aplicación móvil Sismos Perú

Redes sociales oficiales como Facebook y X (Twitter)

Estos canales permiten acceder a datos inmediatos sobre magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento sísmico reportado.

Rol del Instituto Geofísico del Perú en el monitoreo sísmico

El Instituto Geofísico del Perú cumple una función clave en la vigilancia sísmica del país. A través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), se encarga de registrar y analizar la actividad telúrica en tiempo real.

Para ello, cuenta con una red de más de 70 estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en el territorio peruano, lo que permite identificar con precisión la magnitud y el epicentro de cada sismo.

Números de emergencia en Perú ante un sismo

Ante cualquier emergencia derivada de un movimiento telúrico, es importante tener a la mano los principales números de ayuda en el Perú: