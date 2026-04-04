Tras los últimos reportes, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) aconsejó a la población a estar al tanto y consultar regularmente sobre los últimos sismos de este sábado 4 de abril. En Líbero, te revelamos cómo acceder a la información clave sobre la magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico registrado en el país.

Temblor este sábado 4 de abril, en Perú 15:40 Sismos del 4 de abril En Arequipa se registró un sismo de magnitud 3,6. El Centro Sismológico Nacional compartió más información al respecto. SISMO A 14 KM AL NO DE CHALA, CARAVELÍ - AREQUIPA. -Fecha y Hora Local: 04/04/2026,09:39:40 -Magnitud: 3.6 -Profundidad: 80 km -Latitud: -15.76 -Longitud: -74.32 -Intensidad: II-III Chala 10:54 ¿Qué debe tener mi mochila de emergencia? Una mochila de emergencia debe traer consigo una serie de elementos esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar en situaciones imprevistas. - Es necesario contar con artículos de higiene personal que aseguren la limpieza y salud. - Un botiquín es crucial y debe contener vendas, gasas, alcohol, pastillas y agua oxigenada, entre otros suministros médicos. - Es importante incluir abrigo para protegerse de las inclemencias del tiempo. - En cuanto a la alimentación, se recomienda llevar alimentos no perecibles, como latas de atún, barras de cereales, chocolates y frutos secos, así como una cantidad de dinero en efectivo. - No deben faltar artículos de comunicación que faciliten el contacto en caso de emergencia. - Se puede considerar también tener artículos específicos para bebés, productos de uso femenino, así como elementos necesarios para el adulto mayor y otras necesidades básicas. 09:56 Bienvenidos Conoce EN VIVO todos los reportes del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, sábado 4 de abril de 2026.

Sismo este viernes 3 de abril

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo a 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callao el viernes 3 de abril.

Últimos sismos y epicentros reportados por el IGP en Lima.

IGP/CENSIS/RS 2026-0186

Fecha y Hora Local: 3 de abril del 2026 15.01

Magnitud: 3,8

Prof: 70 km

Lat: -12,01

Long: -77,13

Int: III Callao.

La Red Sísmica Nacional, establecida mediante la norma DS-0017-2018-MINAM, es la encargada de recopilar los datos necesarios sobre los movimientos telúricos en Perú. La red, compuesta por sensores especializados, está distribuida de manera estratégica en todo el país. Gracias a esta tecnología, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Nacional de Sismología (CENSIS) pueden llevar a cabo un monitoreo continuo de la actividad sísmica.

Recomendaciones ante un sismo

En caso de un sismo, es muy importante mantener la serenidad y actuar de manera rápida. El IGP ha aconsejado buscar refugio en lugares seguros, como debajo de mesas robustas o cerca de columnas estructurales, evitando la proximidad a ventanas, a objetos que puedan caer o a cables eléctricos.

Si te encuentras en la vía pública, dirígete a áreas abiertas. Es necesario alejarse de edificios, postes o muros. Tampoco se debe utilizar ascensores y, no olvidar, tener preparada una mochila de emergencia y seguir las instrucciones de las autoridades.

Teléfonos de emergencia en Perú

Línea única de emergencias: 105

Policía Nacional: 105

Bomberos: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja: 01 266 0481

Servicio de Ambulancia SAMU: 106

¿Perú es un país sísmico?

Perú se encuentra situado en la costa occidental de América del Sur, siendo parte de una de las zonas más activas sísmicamente del planeta.

Por esta razón, resulta fundamental entender cómo podría manifestarse este riesgo en áreas específicas, lo que permite desarrollar estrategias efectivas para planificar y reducir los posibles impactos en el futuro.