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Temblor HOY, viernes 3 de abril EN VIVO en Perú: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor de HOY, viernes 3 de abril. ¿Dónde se registró el epicentro y magnitud?

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor de HOY, viernes 3 de abril.
Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor de HOY, viernes 3 de abril. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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HOY, viernes 3 de abril, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) compartió los últimos monitoreos ante la presencia de movimientos telúricos en el país. Aunque no se pueden predecir con exactitud, los análisis recientes informaron dónde se llevó a cabo el reciente temblor.

Accede a datos del IGP sobre sismos en Perú.

PUEDES VER: ¿Dónde ocurrió el temblor del jueves 2 de abril, en Perú? IGP reporta epicentro y magnitud

Temblor HOY, viernes 3 de abril EN VIVO en Perú

15:24
3/4/2026

Temblor HOY, viernes 3 de abril

Según los reportes que compartió hace unos instantes el Instituto Geofísico del Perú, se registró un sismo a 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callao.

IGP/CENSIS/RS 2026-0186

Fecha y Hora Local: 03/04/2026 15:01:08

Magnitud :3.8

Prof:70km

Lat:-12.01

Long:-77.13

Int:III Callao.

Referencia: 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callao.

10:28
3/4/2026

Bienvenidos

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, viernes 3 de abril de 2026. Conoce en qué zonas se producen temblores, el epicentro y magnitud.

¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. En un país sísmico como Perú, es clave saber cómo reaccionar para proteger tu vida y la de los demás.

Si estás dentro de una vivienda o edificio:

  • Mantén la calma y evita correr o gritar.
  • Ubícate en una zona segura: junto a columnas, bajo una mesa resistente o cerca de muros estructurales.
  • Aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer.
  • No uses ascensores.
  • Si es posible, abre la puerta para evitar que se trabe.

Si estás en la calle:

  • Aléjate de postes, cables eléctricos, árboles y fachadas de edificios.
  • Dirígete a espacios abiertos y seguros.
  • Evita permanecer cerca de balcones o estructuras inestables.

Si estás conduciendo:

  • Reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o postes.
  • Permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después del temblor:

  • Verifica si hay heridos y brinda ayuda si es necesario.
  • Revisa posibles fugas de gas o daños eléctricos.
  • Mantente informado a través de fuentes oficiales.
  • Prepárate para posibles réplicas.

Estar informado y preparado no evita un sismo, pero sí puede ayudarte a reaccionar mejor y reducir riesgos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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