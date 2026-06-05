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Municipalidad de Puente Piedra realiza importante acción en favor de conductores y peatones en la Panamericana Norte
La Municipalidad de Puente Piedra realizó una campaña de sensibilización acústica en la Panamericana Norte para reducir el ruido y proteger la salud pública.
En el marco de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Puente Piedra llevó a cabo una importante campaña de sensibilización acústica en el Paradero Norte de la Panamericana, con el objetivo de concientizar a la población sobre los efectos negativos de la contaminación sonora.
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La iniciativa estuvo dirigida tanto a conductores como a peatones que transitan diariamente por esta concurrida zona del distrito. Durante la jornada, personal municipal brindó información sobre la importancia de reducir los niveles de ruido y adoptar prácticas responsables que contribuyan al bienestar de la comunidad.
Los transportistas recibieron recomendaciones para evitar el uso excesivo de bocinas y respetar los límites permitidos de emisión sonora, mientras que los vecinos conocieron más sobre los impactos que la contaminación acústica puede generar en la salud física y mental de las personas.
Conductores participan de la campaña de la Municipalidad de Puente Piedra.
Asimismo, los participantes se comprometieron a sumarse a las acciones impulsadas por la comuna para promover una convivencia más armoniosa y un entorno urbano más saludable. La actividad también buscó fortalecer la educación ambiental y fomentar hábitos que ayuden a mejorar la calidad de vida en el distrito.
Con este tipo de campañas, la Municipalidad de Puente Piedra reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud de sus ciudadanos, impulsando iniciativas que permitan construir una ciudad más ordenada, sostenible y amigable para conductores, peatones y vecinos en general.
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