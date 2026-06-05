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Municipalidad de Puente Piedra realiza importante acción en favor de conductores y peatones en la Panamericana Norte

La Municipalidad de Puente Piedra realizó una campaña de sensibilización acústica en la Panamericana Norte para reducir el ruido y proteger la salud pública.

Angie De La Cruz
La iniciativa busca concientizar a conductores y peatones de Puente Piedra.
La iniciativa busca concientizar a conductores y peatones de Puente Piedra. | Composición: Líbero/Municipalidad de Puente Piedra
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En el marco de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Puente Piedra llevó a cabo una importante campaña de sensibilización acústica en el Paradero Norte de la Panamericana, con el objetivo de concientizar a la población sobre los efectos negativos de la contaminación sonora.

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La iniciativa estuvo dirigida tanto a conductores como a peatones que transitan diariamente por esta concurrida zona del distrito. Durante la jornada, personal municipal brindó información sobre la importancia de reducir los niveles de ruido y adoptar prácticas responsables que contribuyan al bienestar de la comunidad.

Los transportistas recibieron recomendaciones para evitar el uso excesivo de bocinas y respetar los límites permitidos de emisión sonora, mientras que los vecinos conocieron más sobre los impactos que la contaminación acústica puede generar en la salud física y mental de las personas.

Puente Piedra

Conductores participan de la campaña de la Municipalidad de Puente Piedra.

Asimismo, los participantes se comprometieron a sumarse a las acciones impulsadas por la comuna para promover una convivencia más armoniosa y un entorno urbano más saludable. La actividad también buscó fortalecer la educación ambiental y fomentar hábitos que ayuden a mejorar la calidad de vida en el distrito.

Con este tipo de campañas, la Municipalidad de Puente Piedra reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud de sus ciudadanos, impulsando iniciativas que permitan construir una ciudad más ordenada, sostenible y amigable para conductores, peatones y vecinos en general.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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