Municipalidad de Puente Piedra realiza importante acción en favor de conductores y peatones en la Panamericana Norte

En el marco de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Puente Piedra llevó a cabo una importante campaña de sensibilización acústica en el Paradero Norte de la Panamericana, con el objetivo de concientizar a la población sobre los efectos negativos de la contaminación sonora.

La iniciativa estuvo dirigida tanto a conductores como a peatones que transitan diariamente por esta concurrida zona del distrito. Durante la jornada, personal municipal brindó información sobre la importancia de reducir los niveles de ruido y adoptar prácticas responsables que contribuyan al bienestar de la comunidad.

Los transportistas recibieron recomendaciones para evitar el uso excesivo de bocinas y respetar los límites permitidos de emisión sonora, mientras que los vecinos conocieron más sobre los impactos que la contaminación acústica puede generar en la salud física y mental de las personas.

Conductores participan de la campaña de la Municipalidad de Puente Piedra.

Asimismo, los participantes se comprometieron a sumarse a las acciones impulsadas por la comuna para promover una convivencia más armoniosa y un entorno urbano más saludable. La actividad también buscó fortalecer la educación ambiental y fomentar hábitos que ayuden a mejorar la calidad de vida en el distrito.

Con este tipo de campañas, la Municipalidad de Puente Piedra reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud de sus ciudadanos, impulsando iniciativas que permitan construir una ciudad más ordenada, sostenible y amigable para conductores, peatones y vecinos en general.