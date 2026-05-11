Refuerzan seguridad vial en concurrida zona de la Panamericana Norte: vecinos y conductores se verán beneficiados

Todos los días se registran accidentes vehiculares en la Panamericana Norte, por lo que tomar medidas preventivas es vital para contribuir a la seguridad de conductores y peatones. En este contexto, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) compartió una buena noticia, ya que se realizaron trabajos en una concurrida zona del distrito de Puente Piedra.

Este lunes 11 de mayo, personal de EMAPE llegó hasta el paradero Naranjitos en Puente Piedra para llevar a cabo importantes intervenciones que contribuirán a mejorar la seguridad en las vías y reducir el riesgo de accidentes de tránsito. Pero eso no es todo, ya que también se ejecutó la limpieza de la carretera, permitiendo mantener una adecuada visibilidad y retiro de residuos que podrían generar peligros para los vehículos.

Los trabajos en el paradero Naranjitos beneficiará a la población.

“A la altura del paradero Naranjitos, en la Panamericana Norte, ejecutamos trabajos de limpieza, reposición de captafaros y mantenimiento de barreras de seguridad vial, con el objetivo de mejorar la visibilidad y las condiciones de tránsito para los usuarios de la vía.”, indicó EMAPE mediante sus redes sociales.

Es importante señalar que la sustitución de captafaros facilita la orientación de los conductores durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, mientras que el mantenimiento de barreras de seguridad ayuda a minimizar el impacto de posibles accidentes y protege a los usuarios en zonas de alto riesgo. Estas acciones también favorecen una circulación más ordenada y eficiente en la Panamericana Norte.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. “Por favor, también restauren las guardavías, que inescrupulosos han sacado de varios tramos de la Av. Ramiro Prialé para dar la vuelta en U. Con ello han sacado los árboles de la berma central”, “Urgente en Priale. Uno de los problemas del caos fue la falta de separadores de vía, francamente que la Priale está abandonada”.