Corte de agua en Lima este martes 12 de mayo: lista de distritos afectados y horarios, según Sedapal

Este martes 12 de mayo, diversos distritos de Lima sufrirán corte de agua debido a trabajos programados por parte de Sedapal. ¿Quieres saber si tu zona se verá afectada? Revisa la lista y conoce los horarios de interrupción del servicio con la finalidad de tomar tus precauciones.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 407 de San Juan de Lurigancho, por lo que los vecinos no contarán con el servicio en un horario de 9:00 a. m. a 11: 55 p. m.

APV Santa Elizabeth II, Urb. Semi Rústica Canto Grande, AF Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. de Viv. Canadá, Asoc. de Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Asoc. de Viv. Canadá, Urb. Ex Country Club, A.H. Mártires de Periodismo, Agru. Casuarinas de Mártires, A.H. Cruz del Calvario, IE Toribio Luzuriaga 132, Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo, Asoc Villa CELIM, Agru. Señor de la Esperanza, Agru. Hijos del Sol, Agru. Asoc de Viv. Apurimac, AF Nevado s Star, A.H. Villa Nazareth, Agru. Casuarinas de Mártires, Agru. Mártires del Periodismo, Asoc. de Viv. Canadá, Agrup. Gracia Calvary Chapel.

Sedapal realizará corte de agua este martes 12 de mayo.

Corte de agua en Lince

El sector 27 del distrito de Lince no contará con el suministro de agua potable este martes 12 de mayo, debido a trabajos de ejecución de empalme. El horario de corte será de 12:00 m. a 11:00 p. m.

Agrup. San Eugenio, Conjunto Residencial Magisterial, Cercado, Urb. San Eugenio.

Cuadrante: Av. Javier Prado Este, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República.

Corte de agua en San Isidro

Sedapal informó que el sector 27 de San Isidro sufrirá corte de agua este 12 de mayo. El horario de suspensión del servicio será desde la 12:00 m. hasta las 11:00 p. m.

Urb. Jardín, Urb. La Victoria

Cuadrante: Av. Javier Prado Este, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República.

Corte de agua en La Molina

Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 198 de La Molina, por lo que los vecinos no contarán con el servicio en un horario de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.