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Municipalidad de La Victoria﻿ sorprende con reciente medida: vecinos son beneficiados con campaña gratuita

Personal de la Municipalidad de La Victoria﻿ llevó a cabo una favorable campaña en la que los vecinos pudieron participar y verse beneficiados sin costo.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de La Victoria﻿ informó sobre una nueva campaña que beneficia a vecinos del distrito.
La Municipalidad de La Victoria﻿ informó sobre una nueva campaña que beneficia a vecinos del distrito. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Las municipalidades llevan a cabo diversas actividades en favor de la ciudadanía, como campañas de salud, venta de alimentos a bajo costo, servicios gratis para las mascotas, entre otras. En este marco, el municipio de La Victoria desarrolló la iniciativa “Mi Barrio Limpio” con la finalidad de mantener las calles más ordenadas, recuperar espacios públicos y fomentar la participación de los vecinos.

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Mediante las redes sociales de la Municipalidad de La Victoria se informó que este último fin de semana, personal de la entidad edil visitó diversas calles de la zona 42 - Santa Catalina para recolectar residuos y objetos en desuso. Cabe destacar que esta importante medida contribuye en el cuidado del ambiente.

Por otro lado, es importante resaltar que la iniciativa fomenta la participación de los vecinos en el cuidado del distrito, promueve una mayor conciencia ambiental y mejora la imagen urbana de La Victoria, generando espacios más seguros y agradables para todos los ciudadanos.

La Victoria

Personal de la Municipalidad de La Victoria realiza campaña "Mi Barrio Limpio".

En las imágenes compartidas a través de las plataformas, se observa que los ciudadanos proporcionan objetos que ya no utilizan y otros residuos acumulados en sus viviendas para que sean retirados por personal municipal en vehículos recolectores. Esta noticia fue bien recibida por los usuarios.

“Excelente medida de la municipalidad”, “¿Cuándo volverán a realizar la campaña?”, “Qué bueno, ojalá continúen con esta campaña”, “Me parece bien, porque los recolectores de basura cobran por llevarse los objetos grandes”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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