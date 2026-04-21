Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo de 2026: se acercan las fechas para cobrar pensiones y sueldos

La llegada de un nuevo mes implica, para miles de familias del país, la planificación de sus finanzas personales y la espera del abono de sus beneficios económicos. Para mayo de 2026, el sistema financiero público ya tiene todo listo para asegurar que el dinero llegue a manos de quienes han dedicado años de servicio al Estado o que actualmente laboran en sus diversas dependencias. Con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso fluido, el Banco de la Nación ha desplegado su logística habitual, priorizando el orden alfabético para los jubilados y estableciendo fechas específicas por sectores para los trabajadores activos.

PUEDES VER: Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos del Banco de la Nación mayo 2026: ¿cuándo se cobra la pensión de los jubilados de la Ley N.° 19990?

Para los pensionistas de la Ley N.° 19990, el proceso de cobro se rige estrictamente por la primera letra del apellido paterno. Según el cronograma de pagos del Banco de la Nación correspondiente a mayo de 2026, las fechas establecidas para el abono en cuenta son:

Viernes 8 de mayo : apellidos que inicien con las letras A–C.

: apellidos que inicien con las letras A–C. Lunes 11 de mayo : apellidos que inicien con las letras D–L.

: apellidos que inicien con las letras D–L. Martes 12 de mayo : apellidos que inicien con las letras M–Q.

: apellidos que inicien con las letras M–Q. Miércoles 13 de mayo : apellidos que inicien con las letras R–Z.

: apellidos que inicien con las letras R–Z. En cuanto al pago a domicilio del régimen 19990, este se realizará desde el jueves 14 hasta el sábado 23 de mayo.

Es importante recordar que el Banco de la Nación recomienda el uso de sus canales alternos, como los cajeros automáticos y los agentes MultiRed, para evitar filas innecesarias.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para jubilados y otros regímenes

Además de los beneficiarios de la Ley N.° 19990, el cronograma de pagos de pensiones 2026 incluye a otros sectores que reciben sus prestaciones a través del Banco de la Nación. Para quienes forman parte de otros grupos de beneficiarios y pensionistas, el abono en cuenta se realizará de manera escalonada según el sector al que pertenecen, comenzando el jueves 14 de mayo y extendiéndose hasta el martes 19 de mayo.

Cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley N.° 20530)

Cronograma de pagos de sueldos del sector público a través del Banco de la Nación para mayo de 2026

Los trabajadores activos del Estado también cuentan con fechas definidas dentro del cronograma de pagos del Banco de la Nación para este mes. El desembolso se realiza de manera sectorizada para mantener el orden financiero:

Miércoles 20 de mayo : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Jueves 21 de mayo : Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Viernes 22 de mayo : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lunes 25 de mayo: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Para cualquier consulta adicional sobre los pagos del Banco de la Nación, los usuarios pueden acceder al portal oficial o comunicarse con la línea de atención al cliente. Estar informados sobre el cronograma de pagos del BN permite a los ciudadanos peruanos organizar mejor sus gastos y asegurar el cobro oportuno de sus haberes en este cronograma de pagos del Banco de la Nación 2026.