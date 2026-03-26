¿Hay cambios en cronograma de ONP? Estas son las fechas clave de abril para cobrar pensión, según apellido

¡Atención, jubilados! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) está a poco de iniciar con los depósitos para ciudadanos registrados en el sistema que reciban pensión mensual, por lo que es clave tener en cuenta cuáles son las fechas establecidas para este proceso.

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Desde hace unos días se hizo oficial el cronograma que regirá desde abril de 2026, el cual comenzará el próximo jueves 9, según lo informado por el organismo encargado. No obstante, muchos pensionados están a la expectativa por saber si se han presentado cambios en lo dispuesto.

El abono respectivo llega este mes con un importante aumento, que ha estado vigente desde el pasado febrero de 2026 y causa aún más interés entre los beneficiarios, ya que se trata de un monto adicional que han empezado a ver reflejado en sus cuentas. Conoce AQUÍ lo último.

Cronograma de ONP de abril inicia pronto para jubilados

¿Hay cambios en el cronograma de ONP?

No. Lo cierto es que por el momento, el cronograma que se organizó y publicó desde el pasado mes de diciembre 2025, sigue manteniéndose igual. Los adultos mayores sí iniciarán con cobros desde este 9 de abril.

Cronograma oficial de ONP en abril

Decreto Ley Nº 19990:

A - C: 9 de abril.

D - L: 10 de abril.

M - Q: 13 de abril.

R - Z: 14 de abril.

Convenios internacionales: 15 de abril.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 15 al 24 de abril.

Decreto Ley N° 18846:

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 17 al 24 de abril.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 17 al 24 de abril.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

Ley N° 26790 -pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.

¿Quiénes reciben el aumento de ONP?

Esta medida abarca a los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025, solo en el caso de que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Sobre las pensiones de jubilación, comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El incremento puede alcanzar hasta S/ 100 y, para quienes ya hayan recibido el aumento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, solo se pagará el monto diferencial.