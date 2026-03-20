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Cronograma de pagos para pensiones de ONP en abril 2026: verifica tu fecha de cobro AQUÍ
El pago de pensiones para los jubilados de la ONP llega desde el próximo 9 de abril y AQUÍ podrás conocer si te corresponde o no, según el cronograma.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha confirmado que en pocas semanas inicia el pago de pensiones correspondiente al mes de abril de 2026, ya que el de marzo termina este sábado 21 con las últimas visitas programadas para aquellos inscritos bajo la modalidad de abono a domicilio.
PUEDES VER: AUMENTO de pensiones para maestros cesantes y jubilados a 3,300 soles: ¿cómo cobrar y desde cuándo aplica?
Es importante que cada uno de los jubilados pueda tener claro cuáles son las fechas claves establecidas por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) podrán cobrar sus aportes de abril con una organización escalonada para lograr proteger financieramente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados.
Como se sabe, los primeros en cobrar de acuerdo a lo que indica el cronograma oficial de depósitos, son los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, y el orden se establece según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario. Conoce más detalles a continuación.
Pago de ONP para abril iniciará este jueves 9 / FOTO: Banco de la Nación
Cronograma de pensiones de ONP en abril
Tipo de pago: abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.
- A - C: 9 de abril.
- D – L: 10 de abril.
- M – Q: 13 de abril.
- R – Z: 14 de abril.
- Convenios internacionales: 15 de abril.
- Incluye pensionistas Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 15 al 24 de abril.
Aumento de ONP en abril
El aumento de ONP se aprobó el pasado 30 de diciembre de 2025, autorizando un reajuste hasta de S/ 100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), y además se actualizó el monto de la pensión máxima.
¿Quiénes pueden cobrar el aumento de ONP?
La medida se ha establecido para los pensionistas de invalidez y de jubilación que cuenten con 20 años o más de aportes. Si el pensionista ya recibió el reajuste en su pensión en enero de 2025, ahora recibirá únicamente el monto diferencial necesario para completar los S/ 100 anunciados.
Canales de atención de ONP
La ONP tiene disponible para atención al público la plataforma onpvirtual.pe (24/7), la central telefónica "ONP Te escucha" (01) 634-2222, WhatsApp al 913 232 414, y centros presenciales a nivel nacional.
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