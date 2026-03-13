¡Atención, jubilados de ONP! Pensiones a domicilio de marzo comenzaron: consulta AQUÍ cuándo cobras

El pago de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de marzo para los jubilados, inició el pasado viernes 6 para algunos ciudadanos registrados, de acuerdo a lo que indica el cronograma establecido por la entidad. No obstante, este periodo ya terminó para dar paso a la modalidad de entrega en casa.

Así pues, a partir del pasado jueves 12 de marzo comenzó el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, el cual beneficiará a 9,807 pensionistas, quienes podrán cobrar el dinero que les corresponde desde la comodidad de su vivienda, para evitar acudir hasta las oficinas.

El pago de pensiones a domicilio llega desde este 12 de marzo / FOTO: ONP

Bajo este contexto, es clave tener en cuenta cuál es la organización que se ha determinado, puesto que todo está estructurando de acuerdo a las zonas de los diferentes distritos de la capital. AQUÍ te dejamos la información clave para el acceso.

Cronograma de ONP pensión a domicilio

Lima Sur: 12 y 13 de marzo para Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

12 y 13 de marzo para Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Norte: del 14 al 16 de marzo para Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

del 14 al 16 de marzo para Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Centro: del 17 al 19 de marzo para Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Reprogramación de pensiones a domicilio en ONP

En el caso de los pensionistas que no pudieron ser ubicados en la primera programación, se ha dado a conocer que habrá una segunda visita los días 20 y 21 de marzo.

¿Cómo solicitar la pensión a domicilio?

La plataforma para gestionar la solicitud de la pensión a domicilio, es la de onpvirtual.pe. Si se presenta entre el 7 de marzo y el 10 de abril, serán programados para recibir este servicio desde el mes de mayo.