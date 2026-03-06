ONP inicia pago de pensiones HOY, 6 de marzo: consulta el AUMENTO de los pensionistas de la ley 19990

¡Se acabó la espera! Miles de ciudadanos jubilados que pertenecen al sistema de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ya tienen disponible el pago de sus respectivas pensiones, pues de acuerdo a lo que indica el cronograma publicado, este viernes 6 de marzo se inició con el depósito.

Como se sabe, los primeros en poder cobrar el dinero correspondiente, son aquellos pensionados que se rigen bajo la ley 19990, y además, deberán tener en cuenta qué dicen los días de la calendarización establecida, ya que todo se organizó según la primera letra del apellido paterno.

Si quieres conocer todos los detalles del abono a realizarse durante este tercer mes del año, quédate en las siguientes líneas y averigua también qué se sabe sobre el AUMENTO de 100 soles que se había anunciado desde febrero pasado.

Pago de ONP llega desde este viernes 6 de marzo para pensionados / FOTO: Banco de la Nación

AUMENTO de ONP en marzo 2026

De acuerdo a lo que se sabe, más de 237,000 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez, se favorecerán con la medida dispuesta por el Ejecutivo, la cual señala que las pensiones se elevarán hasta los 1,000 soles, en algunos casos.

La ejecución aplica para los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025, solo si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Además la ONP aseguró que para las pensiones de jubilación, solo alcanza a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes.

El incremento puede llegar hasta los 100 soles y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio.

¿En qué bancos se puede cobrar la pensión de ONP?

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank

Cronograma de pago de ONP en marzo

A - C:viernes 6 de marzo

D - L:lunes 9 de marzo

M - Q:martes 10 de marzo

R - Z:miércoles 11 de marzo

Canales de atención de ONP

Para cualquier duda o consulta que se requiera, puedes contactarte con ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.