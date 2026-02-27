ONP de marzo 2026: desde esta fecha podrás COBRAR tu pensión con AUMENTO de hasta 100 soles

Los montos de las pensiones entregadas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), están llegando hasta los 1,000 soles en algunos casos, gracias al nuevo aumento que se determinó desde principios de 2026, bajo lo que dicta la medida dispuesta por el Ejecutivo para beneficio de los jubilados.

A raíz de esto, miles de ciudadanos que son parte del sistema, se encuentran activos y a la expectativa por conocer cuáles son las fechas que se han marcado en el calendario oficial de la ONP para poder acudir a cobrar el dinero correspondiente al mes de marzo que ya está próximo a iniciar.

Es importante tener en cuenta que este incremento fue programado para llegar hasta los 100 soles, pero para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará únicamente la cifra diferencial que se requiere para poder completar dicho aporte.

El pago de ONP inicia este 6 de marzo / FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de ONP

Apellidos de la A-C: 6 de marzo.

Apellidos de la D-L: 9 de marzo.

Apellidos de la M-Q: 10 de marzo.

Apellidos de la R-Z: 11 de marzo.

Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 13 de marzo.

El pago a domicilio se realizará del 12 al 21 de marzo.

¿Quiénes reciben el AUMENTO de ONP?

De acuerdo a lo que indica la norma, podrán obtener este incremento quienes tengan derecho a pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, deberán cumplir con las condiciones fijadas en la legislación vigente. Para las pensiones por jubilación, la actualización aplica solo para quienes acrediten al menos 20 años de aportes.

¿Desde cuándo se activó el aumento en las pensiones de ONP?

Aunque este monto adicional fue anunciado en enero de 2026, lo cierto es que recién se vio reflejado en las cuentas para el mes de febrero, así que marzo será recién el segundo mes en ver el incremento como tal.

¿Qué hacer antes del cobro de pensión de ONP?

Previo al inicio de pagos de la ONP, los pensionistas deben confirmar el lugar y fecha de su cobro con tiempo, ya sea en agencia bancaria o mediante el servicio a domicilio, para evitar contratiempos y organizar lo respectivo a su economía durante el mes.

Canales de comunicación ONP

Recuerda que para cualquier duda o consulta, puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m