ONP, marzo 2026: revisa tu fecha de pago AQUÍ, según el cronograma para jubilados 19990

El pago de marzo 2026 para los pensionados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ya se ha confirmado desde el próximo viernes 6, por lo cual es clave que los ciudadanos puedan conocer específicamente qué día se les ha asignado para acudir al cobro de su respectivo monto de dinero.

Los adultos mayores podrán cobrar sus pensiones directamente en los diferentes bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura. Pero además, también tienen acceso a los abonos a domicilio, los cuales se dan al final del cronograma oficial.

La entidad ha dado a conocer que, al igual que el mes pasado, serán aproximadamente 237 mil pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 los que recibirán el monto correspondiente al reajuste que se colocó como vigente desde el mes de enero, pero recién tomo acción en febrero.

Pagos de ONP de marzo inician el viernes 6 / FOTO: Banco de la Nación

Este incremento es de hasta S/ 100, y se encuentra dirigido únicamente a los jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez con pensión definitiva registrada al 31 de diciembre de 2025. Conoce AQUÍ en que fecha te toca cobrar según la primera letra de tu apellido.

Cronograma de marzo 2026 en ONP

A - C: 6 de marzo.

D - L: 9 de marzo.

M - Q: 10 de marzo.

R - Z: 11 de marzo.

Convenios internacionales: 13 de marzo.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 12 al 21 de marzo.

¿Qué necesito para ser parte del régimen 19990?

Es importante tener en cuenta que para acceder, los afiliados deben cumplir 20 años de aportes como mínimo, y haber alcanzado la edad de jubilación (65 años) para recibir una pensión.

¿Cómo solicitar clave virtual en ONP?

En el caso de que todavía no tengas una clave virtual, puedes solicitarla siguiendo estos pasos: