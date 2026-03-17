¡Trámite de DNI gratis este 18 de marzo! Consulta AQUÍ si serás beneficiario y qué requisitos cumplir
Miles de ciudadanos podrán acceder a una nueva campaña de DNI sin costo este miércoles 18 de marzo y AQUÍ podrás enterarte quiénes acceden.
Si todavía no has actualizado tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o necesitas realizar algún tipo de trámite relacionado, pierde cuidado porque ahora podrás aprovechar los servicios disponibles en la nueva campaña que ha anunciado el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Como se sabe, la entidad ha venido gestionando la ejecución de diferentes iniciativas en los últimos meses, con la finalidad de acabar con las brechas de indocumentación en el Perú, y se ha logrado gracias a las estrategias de acercamiento que se coordina con los las comunas municipales de cada distrito.
En esta ocasión, la Municipalidad Distrital de Pichacani Laraqueri, ha confirmado que realizará su primera jornada de DNI sin costo durante el próximo miércoles 18 de marzo para ciertos sectores de la población. A continuación te indicaremos la ÚLTIMA INFORMACIÓN confirmada que debes conocer.
RENIEC realiza campaña de DNI gratis / FOTO: Municipalidad Distrital de Pichacani
Horario y lugar de campaña de DNI gratis
La iniciativa se llevará a cabo el próximo 18 de marzo y el horario de atención que se ha confirmado es de 8.00 a. m. a 3.30 p. m. en la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad.
¿Quiénes pueden acceder a la campaña de DNI gratis?
Esta primera Campaña Gratuita de DNI Electrónico está dirigida únicamente para todos los niños y niñas de 0 a 17 y también hacia los adultos mayores de 65 años.
Requisitos para obtener el DNI gratis
En el caso de esta actividad organizada en Pichacani, los ciudadanos están obligados a presentar la documentación que compruebe su situación de pobreza de SISFOH.
Beneficios el DNI electrónico 3.0
- Mayor seguridad: dificulta la falsificación gracias a su chip y múltiples medidas de protección.
- Firma digital: permite firmar documentos legalmente desde casa.
- Trámites online: acceso seguro a servicios del Estado y bancos.
- Código QR: verificación rápida de identidad.
- Voto electrónico: preparado para las próximas elecciones digitales
