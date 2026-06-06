¿Llegada de Gianluca Lapadula a Universitario frustra negociación con Ruidíaz? Esto es lo que se sabe

Universitario se prepara para lo que será el Torneo Clausura y busca romper el mercado peruano con la llegada de interesantes refuerzos para fortalecer las zonas más críticas del equipo dirigido por Héctor Cúper. En ese sentido, durante las últimas semanas, Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz han sido protagonistas de las portadas debido a sus posibles incorporaciones al conjunto crema.

La falta de gol en el elenco merengue ha obligado a la dirigencia a buscar delanteros consolidados y con capacidad de definición. Sin embargo, muchos hinchas del club estudiantil se han preguntado si la llegada de alguno de estos dos atacantes podría complicar la operación del otro. Al tratarse de dos goleadores de peso, existe la duda de si Universitario tendría que elegir entre uno u otro.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta reveló detalles interesantes sobre las negociaciones de ambos jugadores y, sobre todo, la postura que tiene Universitario respecto de sus posibles fichajes.

¿Llegada de Gianluca Lapadula a Universitario frustra negociación con Raúl Ruidíaz?

De acuerdo con el hombre de prensa, la llegada del ‘Bambino’ está muy cerca de concretarse, por lo que, de cerrarse, no complicaría la operación que se tiene con la ‘Pulga’, pues se considera que son dos delanteros de diferentes características.

“La posible llegada de Gianluca Lapadula (muy cerca) no implica que se caiga la negociación con Raúl Ruidíaz. Principalmente porque son delanteros de distintas características”, explicó vía X Peralta.

El fichaje de Lapadula no complicaría el de Ruidíaz

Ante esta información, solo falta esperar que en las próximas horas todo se muestre positivo para el cuadro crema, que querrá salir con todo para el Torneo Clausura. Esto, tras ver a su eterno rival, Alianza Lima, salir campeón del Apertura.