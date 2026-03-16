0
EN DIRECTO
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

¡DNI gratis por todo marzo! Estos son los beneficiarios y requisitos CONFIRMADOS en la campaña de RENIEC

Este mes de marzo, los ciudadanos podrán acceder a una nueva jornada de DNI gratuito gracias a las gestiones realizadas por RENIEC.

Daniela Alvarado
DNI gratis todo el mes de marzo en Carabayllo: conoce requisitos
DNI gratis todo el mes de marzo en Carabayllo: conoce requisitos | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

Con la finalidad de acabar potencialmente con las brechas de identificación presentes en el país, se han programado nuevas campañas de obtención gratuita de Documento Nacional de Identidad (DNI), las cuales se distribuyen en los diversos distritos tanto de la capital como en las regiones.

ONPE: consulta hasta qué edad es obligatorio votar

PUEDES VER: ¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026

El encargado de hacer que estas iniciativas se hagan realidad y puedan seguir aportando en la comunidad, es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entidad que colabora periódicamente con las comunas en busca de que sus vecinos y vecinas puedan acceder al beneficio.

Esta vez le tocó el turno a la Municipalidad de Carabayllo, la cual ha confirmado la realización de un nuevo evento que permitirá conseguir el DNI de manera gratuita durante todo el mes de marzo. Conoce AQUÍ los requisitos, beneficiarios y más detalles acerca de lo que serán estas jornadas.

Campaña de DNI electrónico gratis

De acuerdo a la información brindada a través de las redes sociales de la municipalidad, las autoridades correspondientes establecieron que este beneficio estará disponible durante todo el mes de marzo, pero solo los días miércoles.

Así pues, los interesados en acudir a tramitar su DNI sin costo en este sector, tendrán la oportunidad de hacerlo este miércoles 18 y el próximo miércoles 25 de marzo.

Horario y lugar de la actividad en Carabayllo

Los eventos programados por la entidad municipal, serán llevados a cabo en la agencia municipal San Pedro, y la atención será desde las 09:00 a.m. hasta la 01:00 p.m.

¿A quiénes se dirige la campaña?

La iniciativa se generó principalmente para favorecer a niños y adolescentes hasta los 17 años, adultos mayores de 60 años. Asimismo, estará disponible para las personas con discapacidad, quienes forman parte de los grupos priorizados para acceder a este beneficio.

RENIEC

DNI gratis este mes de marzo para los ciudadanos / FOTO: Municipalidad de Carabayllo

Requisitos para la jornada de DNI gratis

  • DNI en físico o copia
  • Copia del recibo de agua o luz
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes del 15 de marzo

  2. Resultados Examen de Admisión UNCP 2026-I del15 de marzo: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes

  3. Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 15 de marzo: revisa AQUÍ los puntajes y si alcanzaste vacante

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano