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¡DNI gratis por todo marzo! Estos son los beneficiarios y requisitos CONFIRMADOS en la campaña de RENIEC
Este mes de marzo, los ciudadanos podrán acceder a una nueva jornada de DNI gratuito gracias a las gestiones realizadas por RENIEC.
Con la finalidad de acabar potencialmente con las brechas de identificación presentes en el país, se han programado nuevas campañas de obtención gratuita de Documento Nacional de Identidad (DNI), las cuales se distribuyen en los diversos distritos tanto de la capital como en las regiones.
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El encargado de hacer que estas iniciativas se hagan realidad y puedan seguir aportando en la comunidad, es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entidad que colabora periódicamente con las comunas en busca de que sus vecinos y vecinas puedan acceder al beneficio.
Esta vez le tocó el turno a la Municipalidad de Carabayllo, la cual ha confirmado la realización de un nuevo evento que permitirá conseguir el DNI de manera gratuita durante todo el mes de marzo. Conoce AQUÍ los requisitos, beneficiarios y más detalles acerca de lo que serán estas jornadas.
Campaña de DNI electrónico gratis
De acuerdo a la información brindada a través de las redes sociales de la municipalidad, las autoridades correspondientes establecieron que este beneficio estará disponible durante todo el mes de marzo, pero solo los días miércoles.
Así pues, los interesados en acudir a tramitar su DNI sin costo en este sector, tendrán la oportunidad de hacerlo este miércoles 18 y el próximo miércoles 25 de marzo.
Horario y lugar de la actividad en Carabayllo
Los eventos programados por la entidad municipal, serán llevados a cabo en la agencia municipal San Pedro, y la atención será desde las 09:00 a.m. hasta la 01:00 p.m.
¿A quiénes se dirige la campaña?
La iniciativa se generó principalmente para favorecer a niños y adolescentes hasta los 17 años, adultos mayores de 60 años. Asimismo, estará disponible para las personas con discapacidad, quienes forman parte de los grupos priorizados para acceder a este beneficio.
DNI gratis este mes de marzo para los ciudadanos / FOTO: Municipalidad de Carabayllo
Requisitos para la jornada de DNI gratis
- DNI en físico o copia
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