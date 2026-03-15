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RENIEC confirma atención de hasta 12 horas ininterrumpidas desde este 16 de marzo: estas son las oficinas habilitadas
RENIEC ha confirmado que algunas de sus sedes extenderán el horario por hasta 12 horas, con la finalidad de brindar más opción de servicio.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que a partir de este lunes 16 de marzo habrá un horario extendido en algunas de las sedes, lo cual favorecerá a que todos los ciudadanos puedan llevar a cabo sus trámites sin problemas.
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De acuerdo a la última información publicada en la página de Facebook de la entidad, los diferentes servicios ofrecidos en las oficinas habilitadas, estarán activos por hasta 12 horas ininterrumpidas, beneficiando a los peruanos en determinadas zonas de la capital.
Oficinas con horario extendido
A continuación te indicaremos qué sucursales son las que ahora atenderán por más horas de las habituales. Entérate cuáles son las direcciones de cada una de ellas.
- INDEPENDENCIA: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte
- CHOSICA: Jr. Chucuito N.º 248
- MIRAFLORES: Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230
- SAN BORJA: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II
Oficinas atenderán por más horas durante casi un mes desde este 16 de abril / FOTO: RENIEC
Nuevo horario de RENIEC
Desde el lunes 16 de marzo hasta el 10 de abril, las oficinas mencionadas anteriormente atenderán de lunes a viernes con un horario mucho más prolongado: de 07:45 a.m a 07:45 p.m.
¿Cómo saber si mi DNI está listo parra recoger?
- Entra a https://www.gob.pe/13388-consultar-estado-de-tu-tramite-para-la-entrega-de-tu-dni
- Elige la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".
- Coloca el número del DNI o número de solicitud.
- Haz clic en consultar y listo.
Estados de trámite de DNI
- Iniciado: Trámite ingresado
- En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6
- En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC
- Entregado: Ya recogiste tu DNI
- Observado/Anulado: Puedes contactar con el asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. Asimismo, está disponible la comunicación al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.
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