RENIEC confirma atención de hasta 12 horas ininterrumpidas desde este 16 de marzo: estas son las oficinas habilitadas

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que a partir de este lunes 16 de marzo habrá un horario extendido en algunas de las sedes, lo cual favorecerá a que todos los ciudadanos puedan llevar a cabo sus trámites sin problemas.

De acuerdo a la última información publicada en la página de Facebook de la entidad, los diferentes servicios ofrecidos en las oficinas habilitadas, estarán activos por hasta 12 horas ininterrumpidas, beneficiando a los peruanos en determinadas zonas de la capital.

Oficinas con horario extendido

A continuación te indicaremos qué sucursales son las que ahora atenderán por más horas de las habituales. Entérate cuáles son las direcciones de cada una de ellas.

INDEPENDENCIA: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte

CHOSICA: Jr. Chucuito N.º 248

MIRAFLORES: Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230

SAN BORJA: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II

Oficinas atenderán por más horas durante casi un mes desde este 16 de abril / FOTO: RENIEC

Nuevo horario de RENIEC

Desde el lunes 16 de marzo hasta el 10 de abril, las oficinas mencionadas anteriormente atenderán de lunes a viernes con un horario mucho más prolongado: de 07:45 a.m a 07:45 p.m.

¿Cómo saber si mi DNI está listo parra recoger?

Entra a https://www.gob.pe/13388-consultar-estado-de-tu-tramite-para-la-entrega-de-tu-dni

Elige la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".

Coloca el número del DNI o número de solicitud.

Haz clic en consultar y listo.

Estados de trámite de DNI