Elecciones Generales 2026: ¿Perdiste tu DNI? RENIEC hace IMPORTANTE ANUNCIO a poco de la jornada electoral

Las Elecciones Generales han sido confirmadas para el próximo domingo 12 de abril de 2026, y hasta el momento hay varios electores que todavía no han realizado el trámite de actualización de su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), que es un requisito clave para los comicios.

Como se sabe, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que la condición principal que se considerará el día de la jornada, es tener el DNI debidamente renovado, ya que en el caso de que se encuentre fuera de vigencia, no se permitirá la emisión del voto correspondiente.

Frente a este escenario y estando a solo a un mes de las votaciones, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha decidido lanzar un importante comunicado en torno a la fecha de sufragio y al trámite de DNI que es necesario para todo el procedimiento.

Comunicado de RENIEC frente a Elecciones Generales 2026

A través de sus redes sociales, el RENIEC ha señalado que es clave renovar el DNI en caso se encuentre vencido, y sobre todo ser precavidos con el tiempo. "Si lo perdiste, tramita tu duplicado a tiempo. ¡No lo dejes para última hora!", indica el mensaje de la entidad.

Ciudadanos pueden sacar el duplicado de DNI en pocos pasos / FOTO: RENIEC

¿Cómo sacar el duplicado de DNI?

Paga la tasa de duplicado en Págalo.pe, agentes BCP o Banco de la Nación.

Ahora descarga el app "DNI BioFacial" para validar tu identidad o ingresa a la opción "Duplicado de DNI/DNIe" en RENIEC.

Ingresa la información solicitada, incluyendo el lugar de recojo del nuevo documento.

Monitorea el estado en la web y, cuando esté al 100%, recógelo personalmente en la oficina seleccionada.

Recuerda que el nuevo DNI mantiene la misma foto, datos y fecha de emisión que el anterior. Si el DNIe anterior estaba por vencer, se recomienda renovar en lugar de duplicar. Por otro lada, es obligatorio que el recojo sea personal.

¿Cuánto demora el DNI en tramitarse?

De acuerdo a lo que se sabe, el DNI en Perú demora aproximadamente entre 10 a 15 días hábiles en ser entregado, pero esto también dependerá mucho de qué tan alta demanda registren en las emisiones de los documentos.

Para duplicados vía web, la espera es menor, suele ser entre 3 a 6 días hábiles. Sin embargo, se recomienda verificar el estado en la web de RENIEC antes de recogerlo y tomar las precauciones del caso para tramitar todo a tiempo previo a las votaciones.

¿Dónde encontrar la fecha de vencimiento del DNI?

Para verificar la fecha de caducidad de la documentación, solo tendrás que revisar a detalle la parte frontal del documento, justo debajo de las fechas de inscripción y de emisión.