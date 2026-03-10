0

Un punto para el Perú: Eduardo Romay impulsa el arte, música y deporte peruano

El voleibolista peruano Eduardo Romay presenta un espacio que reúne música, arte y deporte para celebrar la creatividad y disciplina nacional.

    Seleccionado nacional de voleibol Eduardo Romay impulsa evento para levantar el arte, la música y el deporte peruano
    Seleccionado nacional de voleibol Eduardo Romay impulsa evento para levantar el arte, la música y el deporte peruano | FOTO: LIBERO
    El integrante de la selección peruana de vóley masculino , Eduardo Romay, presentó “MOMENTO festa”, una propuesta que busca integrar arte, música y deporte en una experiencia cultural destinada a celebrar y dar mayor visibilidad al talento nacional.

    La propuesta se enmarca dentro de MOMENTO, iniciativa creada por Eduardo Romay que busca enlazar comunidades artísticas y deportivas del país, fomentando la identidad peruana y el trabajo conjunto como motor de desarrollo.

    El encuentro tendrá lugar el 27 de marzo en el Centro de Convenciones de Barranco, donde músicos, artistas visuales y representantes del deporte compartirán escenario para resaltar la disciplina, la entrega y la pasión que distinguen al talento nacional.

    Con este proyecto, Romay reafirma su compromiso no solo con el voleibol, sino también con la creación de nuevas plataformas que fortalezcan la cultura y proyecten al Perú a través de la unión y la colaboración.

