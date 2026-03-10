Un punto para el Perú: Eduardo Romay impulsa el arte, música y deporte peruano

El integrante de la selección peruana de vóley masculino , Eduardo Romay, presentó “MOMENTO festa”, una propuesta que busca integrar arte, música y deporte en una experiencia cultural destinada a celebrar y dar mayor visibilidad al talento nacional.

La propuesta se enmarca dentro de MOMENTO, iniciativa creada por Eduardo Romay que busca enlazar comunidades artísticas y deportivas del país, fomentando la identidad peruana y el trabajo conjunto como motor de desarrollo.

El encuentro tendrá lugar el 27 de marzo en el Centro de Convenciones de Barranco, donde músicos, artistas visuales y representantes del deporte compartirán escenario para resaltar la disciplina, la entrega y la pasión que distinguen al talento nacional.

Con este proyecto, Romay reafirma su compromiso no solo con el voleibol, sino también con la creación de nuevas plataformas que fortalezcan la cultura y proyecten al Perú a través de la unión y la colaboración.