- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Un punto para el Perú: Eduardo Romay impulsa el arte, música y deporte peruano
El voleibolista peruano Eduardo Romay presenta un espacio que reúne música, arte y deporte para celebrar la creatividad y disciplina nacional.
El integrante de la selección peruana de vóley masculino , Eduardo Romay, presentó “MOMENTO festa”, una propuesta que busca integrar arte, música y deporte en una experiencia cultural destinada a celebrar y dar mayor visibilidad al talento nacional.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: programación de los partidos de cuartos de final
La propuesta se enmarca dentro de MOMENTO, iniciativa creada por Eduardo Romay que busca enlazar comunidades artísticas y deportivas del país, fomentando la identidad peruana y el trabajo conjunto como motor de desarrollo.
El encuentro tendrá lugar el 27 de marzo en el Centro de Convenciones de Barranco, donde músicos, artistas visuales y representantes del deporte compartirán escenario para resaltar la disciplina, la entrega y la pasión que distinguen al talento nacional.
Con este proyecto, Romay reafirma su compromiso no solo con el voleibol, sino también con la creación de nuevas plataformas que fortalezcan la cultura y proyecten al Perú a través de la unión y la colaboración.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90