Se fue de Alianza Lima y se coronó campeón de histórico campeonato

El ex Alianza Lima se consagró campeón este domingo 8, siendo titular en el partido.

    Antonio Vidal
    Se fue de Alianza Lima y se convirtió en campeón. Foto: Instagram
    Se fue de Alianza Lima y se convirtió en campeón. Foto: Instagram
    Bien se sabe que Alianza Lima suele exportar buenos jugadores a diferentes ligas competitivas, y este jugador que fue figura en el conjunto blanquiazul no fue la excepción. Es por ello que los íntimos, tras venderlo, se quedaron con un 20% de su pase, con la esperanza de que sus buenas actuaciones lo lleven a una liga europea.

    Hablamos de Erick Noriega, quien siendo titular conquistó el título del Campeonato Gaucho 2026 al superar a Internacional. Esto tras una contundente victoria por 3-0 en la ida y un empate 1-1 en el choque de vuelta realizado este domingo 8 de marzo.

    Erick Noriega ganó su primer titulo con Gremio. Foto: Instagram

    Erick Noriega ganó su primer titulo con Gremio. Foto: Instagram

    Cronología del partido entre Gremio vs Internacional

    Durante el desarrollo del partido, el ‘Samurái’ aportó su granito de arena, pues cerca de finalizar el primer tiempo se realizó un tiro de esquina que el ex Alianza peinó para que Gustavo Martins ponga el 1-0.

    En el segundo tiempo, Gremio se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Wagner Leonardo, mientras que Internacional logró empatar el partido por medio de Alan Patrick desde el punto de penal.

    Con el pitazo final, el peruano Noriega se consagró campeón del Campeonato Gaucho 2026 con Gremio. De esta manera, el exblanquiazul consiguió el primer título de su carrera como futbolista profesional, luego de disputar ambos partidos de la final como titular.

    ¿Hasta cuando tiene contrato Erick Noriega con Gremio?

    Erick Noriega tiene contrato con Gremio de Porto Alegra hasta diciembre del 2028. No obstante, sus buenas actuaciones están llamando la atención de grandes equipos Europeos.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

