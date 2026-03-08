Alianza Lima ganó a destacado rival y desata la emoción de sus hinchas

0
Alianza Lima obtuvo una importante victoria y mantienen la ilusión intacta de todos sus hinchas alrededor del mundo.

Francisco Esteves
Alianza Lima ganó e ilusiona a sus hinchas. | Foto: Alianza Lima - X.
Alianza Lima viene dando la hora en el Torneo Apertura 2026 debido a que tiene la oportunidad de ser líder absoluto si derrota a Melgar en Matute. En medio de ello, sus hinchas se llevaron una enorme sorpresa debido a que el club consiguió un importante triunfo que los ilusiona con el título nacional.

Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario.

PUEDES VER: Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario en Andahuaylas: "Nos metieron el..."

Sin embargo, esta noticia no tiene nada que ver con el plantel comandado por Pablo Guede que quiere salir campeón de la Liga 1, sino con otra rama de la misma disciplina. Nos referimos al equipo femenino Sub-16 que acaba de conseguir un importante triunfo frente a un rival sumamente complicado. Así lo informó la institución.

Alianza Lima consiguió importante triunfo

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima reveló que vencieron a Tigres gracias a los goles de Reyna Sullcaray (x2), Angely Huerhuay, Nataly Correa y Sofía Lloclla. Las íntima se llevaron un triunfo contundente y avanzan a paso firme en el campeonato nacional de la categoría.

Alianza Lima

Alianza Lima y un buen triunfo.

¡Triunfo blanquiazul! Nuestras chicas de la sub-16 derrotaron a Tigres de Santa Rosa por la etapa inter regional del Torneo Juvenil Femenino. ¡Eso es, chicas!”, precisó el club a través de una publicación en su cuenta oficial de ‘X’, misma que te dejaremos a continuación para que puedas apreciarla.

Vale precisar que este equipo es sumamente importante debido a que en unos años la mayoría estará presente en el plantel mayor de Alianza Lima que competirá, como cada año, por salir campeón de la Liga Femenina. Actualmente las blanquiazules son bicampeonas nacionales de la primera división del Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

