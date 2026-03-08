Kevin Serna, ex Alianza Lima, recibe inesperada noticia de Fluminense en Brasil: "Final"

Uno de los jugadores que es muy recordado en Alianza Lima es Kevin Serna. Sus buenas actuaciones lo pusieron en la mirada de Fluminense, quienes no dudaron en fichar a la estrella blanquiazul para potenciar a su primer equipo. Conforme han pasado las temporadas, el colombiano-peruano ha ido pasando por diversas etapas, en el que ahora ha recibido una noticia sorpresiva para impacto de los seguidores.

Fluminense da noticia sobre Kevin Serna, ex Alianza Lima

Resulta que el cuadro del ‘Flu‘ le hizo un reconocimiento por cumplir un total de 100 partidos en la institución brasileña. De hecho, en el choque ante Flamengo por la final de la Copa Carioca se registrará esa marca, por lo que hay altas expectativas de que se dé con un resultado positivo para celebración de los seguidores.

“¡Kevin Serna y Fluminense! ¡Arranque en el decisivo, el delantero completa la marca de 100 partidos con la armadura tricolor! ¡Vamos a conseguir esta victoria, Serna!“, fue el mensaje del ‘Flu‘ para celebrar este gran momento que atraviesa una de sus mejores apuestas en el mercado de pases.

Kevin Serna cumple 100 partidos con Fluminense. Foto: Instagram Fluminense.

La llegada de Kevin Serna a Fluminense permitió que tenga un alto crecimiento en su valor de mercado. Por si fuera poco, el nivel que mostró en todos los torneos que tuvo por delante valieron para que sea considerado por primera vez como una alternativa en la selección colombiana.

¿En qué clubes jugó Kevin Serna?

Madero (Colombia)

Perafita (Portugal)

Serzedo (Portugal)

Luqueño (Paraguay)

Chankas (Perú)

ADT (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Fluminense (Brasil)

Valor de mercado de Kevin Serna

Según el portal “Transfermarkt“, Kevin Serna tiene un valor de mercado de 5 millones de euros a sus 28 años de edad. Es el mejor registro que viene teniendo el atacante colombiano-peruano, ya que cuando salió de Alianza Lima tenía una cifra de 1.20 millones de euros.