¿Vuelve? Hinchas de Fluminense piden salida de ex Alianza Lima por mal rendimiento: "Inaceptable"

A pesar de estar solamente una temporada en Alianza Lima, esto le sirvió para destacar y llegar a fichar por Fluminense. Sin embargo, en la última temporada en el equipo brasileño no ha tenido buenas actuaciones, lo que ha hecho que los hinchas cuestionen su puesto como titular. Tras la llegada de un nuevo refuerzo al 'Flu', su salida estaría cerca. ¿De quién se trata?

Por Alianza Lima han pasado varios jugadores que luego han triunfado en el exterior. Uno de los casos más conocidos y recientes es el de Erick Noriega, quien se ha sabido ganar el cariño de la afición del Gremio, pero no a todos les está yendo tan bien como quisieran.

Hinchas de Fluminense piden la salida de ex Alianza Lima

Con la llegada del colombiano Julián Millán, Juan Pablo Freytes tendría un pie afuera de Fluminense. El nuevo fichaje del 'Flu' llega para luchar por el mismo puesto que el exfutbolista de Alianza Lima, pero todavía no ha tenido minutos para demostrar que puede llegar a ser titular.

Julián Millán dejó Nacional de Uruguay siendo reconocido como uno de los mejores defensores de Sudamérica y esto hizo que Fluminense se interese por su llegada. El colombiano ha sido anunciado por el club brasileño y se espera que en los próximos compromisos del 'Flu' se pueda disfrutar de su estilo de juego.

“Es inaceptable que un gran club como el Fluminense tenga un defensa de ese nivel, que ni siquiera puede controlar un balón tan simple”, es una de las duras críticas que recibe cada vez que Freytes sale en el once inicial.

Freytes se fue de Alianza Lima para fichar por Fluminense.

La temporada que hizo Juan Pablo Freytes en Alianza Lima es todavía recordada por los hinchas, en 40 partidos anotó cuatro goles. Su regreso no está completamente descartado ya sea al elenco blanquiazul o a otro club de la Liga 1.