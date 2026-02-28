¡Mucha atención! Las obligaciones fiscales en EE. UU. representan un deber que todos los ciudadanos deben cumplir y respetar, ya sea ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en el país americano o el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México.

Importante: los mexicanos que cruzaron la frontera y se encuentran legalmente en la tierra de Trump deben explicar a qué entidad tributaria están sujetos, independientemente de su situación migratoria. ¿Si no lo hacen qué puede pasar?

EE. UU.: IRS detrás de latinos de este país que incumplieron valioso trámite, ¿perderán sus bienes?

'La Nación' y otros portales compartieron las normativas vigentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), en las que resalta que cualquier individuo que genere ingresos en EE. UU., ya sea a través de empleo, negocios o inversiones, tiene que verificar si está obligado a presentar su declaración de impuestos federales anualmente, independientemente de su residencia permanente en el país.

EE. UU.: IRS detrás de latinos de este país que incumplieron valioso trámite, ¿perderán sus bienes?

En este contexto, es muy necesario que todos los mexicanos y otros extranjeros que se establecen legalmente en la nación tienen que comprender la responsabilidad de declarar y cumplir con las obligaciones fiscales ante el IRS. Cabe mencionar que la ley estadounidense establece que el estatus migratorio no influye en la obligación de reportar ingresos.

Para determinar si se debe tributar al IRS, es necesario que la persona tenga conocimiento de su estatus tributario. Si ha recibido ingresos en el país que superan ciertos límites, está obligada a presentar una declaración federal. La normativa en mención es para todos los ciudadanos estadounidenses como a extranjeros, ya sean residentes o no residentes, dependiendo de los criterios del IRS.

El organismo de EE. UU. toma en cuenta varios factores, tales como el total de ingresos, la condición migratoria y el tipo de ingresos generados. Incluso aquellos que residen fuera del país pueden tener la obligación de declarar si cumplen con requisitos de presencia sustancial o mantienen vínculos fiscales.

¿Qué sucede si se incumplen con estas obligaciones fiscales?

Las autoridades fiscales han implementado multas y sanciones estrictas para los mexicanos que no presenten sus declaraciones o que tengan pagos pendientes. Entre las medidas más drásticas se encuentran las siguientes: